Comer em casa está caro: Rio Branco é a 5ª capital com maior custo dos alimentos, diz IBGE

Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que comer em casa ficou mais caro em Rio Branco. A elevação no preço dos alimentos foi de 9% na capital acreana, em 2024.

O percentual ficou acima da média nacional, que é de 8,23%. Rio Branco ocupa a 5ª posição de capitais brasileiras com maior aumento no preço dos alimentos em 2024.

Em primeiro lugar está Campo Grande (MS), com 11,3%, seguido de Goiânia (GO), com 10,65%, e São Paulo (SP), que teve aumento de 10,07% no preço dos alimentos. Em quarto lugar está São Luis (MA), com aumento de 9,56%.

Na ponta do ranking, com menor elevação no preço dos alimentos estão Porto Alegre (2,89%), Aracaju (5,07%) e Salvador, com aumento de 5,84%.

Confira o aumento no preço dos alimentos nas 16 capitais pesquisadas pelo IBGE no acumulado de 12 meses:

Campo Grande (MS): 11,3%

Goiânia (GO): 10,65%

São Paulo (SP): 10,07%

São Luís (MA): 9,56%

Rio Branco (AC): 9%

Belém (PA): 8,87%

Rio de Janeiro (RJ): 8,7%

Belo Horizonte (MG): 8,51%

Brasil: 8,23%

Fortaleza (CE): 8,1%

Brasília (DF): 7,86%

Vitória (ES): 7,62%

Curitiba (PR): 7,45%

Recife (PE): 5,95%

Salvador (BA): 5,84%

Aracaju (SE): 5,07%

Porto Alegre (RS): 2,89%