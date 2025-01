Decretado: Governo prorroga prazo de validade do concurso da Sesacre; veja detalhes

Como anunciado pelo governador Gladson Cameli na última terça-feira (14), o prazo de validade do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) foi prorrogado por mais dois anos.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16).

“Fica prorrogado o prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas de cargos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), homologado pelo Edital nº 018 SEAD/SESACRE, de 13 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.454, de 16 de janeiro de 2023, por mais 02 (dois) anos, a contar de 16 de janeiro de 2025”, diz um trecho do decreto.

O certame foi realizado no ano passado, e centenas de pessoas já foram convocadas.

A prorrogação do prazo de validade é importante para que os candidatos aprovados no concurso possam ser chamados para assumir cargos em caso de necessidade de preenchimento de vagas ainda não ocupadas após o término do prazo inicial. Essa medida visa evitar que candidatos qualificados percam a oportunidade de assumir uma posição devido a questões administrativas ou atrasos burocráticos.

“O candidato poderá obter informações referentes a este concurso por meio do número (68) 3215-2621, junto à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, ou por meio do endereço eletrônico [email protected]“, conclui o decreto.