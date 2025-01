Delegado Railson é o primeiro prefeito do Acre a conceder reajuste salarial aos professores em 2025

Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Feijó, Railson Ferreira, acompanhado do secretário de Educação, Mauro Defeson, anunciou aos professores da educação municipal o reajuste de 6,27%.

Railson é o primeiro prefeito do Acre a conceder o aumento em 2025.

Desde que o piso nacional do magistério foi instituído no Brasil, essa é a primeira vez que um prefeito de Feijó paga o reajuste aos professores no mês de janeiro.

Em gestões passadas, o Sinteac sempre teve que se mobilizar com a categoria e fazer negociações para garantir o direito dos professores, que ainda recebiam o reajuste geralmente no mês de abril, retroativo a janeiro, de forma parcelada.