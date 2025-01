Dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), revelam que Ravi e Maria Cecília foram os nomes de bebês com o maior número de registros em certidões de nascimento no Acre, em 2024.

No ano que passou, no Acre, 122 crianças foram batizadas com o nome Ravi. Ravi é um nome de origem sânscrita que significa, referente ao Sol, como um símbolo poderoso em muitas culturas e é frequentemente associado a ideias de luz, calor, energia e vitalidade. Como resultado, o nome Ravi é frequentemente interpretado como significando “aquele que brilha como o sol” ou “aquele que é cheio de vitalidade”.

Já Maria Cecília foi o campeão entre os nomes femininos, com 86 registros no Estado. Trata-se de um nome composto feminino, que combina a origem hebraica de “Maria”, significando “senhora soberana” ou “a pura”, com o latim “Cecília”, que significa “cega” ou “alguém que enxerga com o coração”.

O segundo nome mais registrado no Acre, de acordo com os dados, foi Heitor, que havia ficado em 1º lugar em 2023, mas caiu em 2024 no ranking, com 96 registros. Heitor é referência da Mitologia Grega, príncipe de Troia, e significa “honram” ou “aquele que tem uma vida longa”. O nome Heitor está mencionado na Bíblia, na forma de Heitor, o filho de Príamo e Hécuba, reis de Troia e, na mitologia, é citado como o heroi principal da Ilíada, de Homero. A partir desta referência bíblica e mitológica, Heitor tornou-se uma figura lendária na cultura ocidental.

Em 2024, o número de nascimento de crianças , de acordo com os dados, está assim distribuído:

Acrelândia – 222

Assis Brasil – 351

Brasiléia – 619

Bujari – 194

Capixaba – 186

Cruzeiro do Sul – 3201

Epitaciolândia – 461

Feijó – 946

Jordão – 256

Manoel Urbano – 306

Marechal Thaumaturgo – 7

Mâncio Lima – 261

Plácido de Castro – 290

Porto Acre – 258

Porto Walter – 152

Rio Branco – 8499

Rodrigues Alves – 149

Santa Rosa do Purus – 136

Sena Madureira – 942

Senador Guiomard – 370

Tarauacá – 1151

Xapuri – 401

Até o dia 31 de dezembro de 2024, foram registrados no Acre 14.114 nascimentos. Somente em Rio Branco, foram registrados 6.040 bebês. Os nomes fazem parte da base de dados dos Cartórios de Registro Civil presentes nas 5.570 cidades brasileiras e estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen.

Em nível nacional, pela primeira vez, o nome Helena foi o preferido dos brasileiros na hora de registrar os filhos. Miguel, que liderou nos últimos quatro anos, ficou em segundo lugar, seguido de Gael, Ravi e Théo.

Veja os nomes mais populares de 2024 no Acre:

Ravi – 122 registros

Heitor – 88 registros

Gael – 87 registros

Maria Cecília – 86 registros

João Miguel – 76 registros

Maitê – 74 registros

Helena – 73 registros

Arthur – 72 registros

Noah – 71 registros

Theo – 70 registros