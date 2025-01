Entre empresas, boleto supera Pix como método de pagamento preferido

Uma pesquisa divulgada pela empresa de tecnologia Qive, com o apoio da Endeavor, mostra que o boleto bancário é o método de pagamento preferido pelas empresas brasileiras, superando, inclusive, o Pix – que é dominante nas transações entre pessoas físicas.

Segundo o levantamento, o boleto é utilizado com maior frequência por 65% das companhias do país, enquanto o Pix é escolhido por 33%. O cartão de crédito tem apenas 2% da preferência no universo corporativo.

Por que empresas preferem o boleto

De acordo com a pesquisa, o boleto bancário é o preferido das empresas por ser considerado mais seguro e, de forma geral, mais compatível com os sistemas internos.

As empresas apontam que a padronização dos comprovantes, um rastreamento efetivo e a possibilidade de múltiplas aprovações estão entre os fatores que justificam a preferência de empresas que fazem operações em larga escala.

Além disso, muitos sistemas de gestão empresarial ainda não estão totalmente integrados com o Pix.

A pesquisa