Fiocruz alerta para explosão de casos de SRAG no Acre, com foco para a Covid

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o primeiro boletim InfoGripe do ano de 2025 nesta sexta-feira (10), com informações sobre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A semana epidemiológica 1 compreende o período de 29 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025.

No levantamento, o Acre e outros quatro estados (Alagoas, Paraíba, Rondônia e Roraima) apresentam tendência de crescimento dos casos a longo prazo.

“O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto o Sars-CoV-2 (Covid-19) predomina entre os idosos”, diz o boletim.

No quadro das capitais, Rio Branco também apresenta tendência de crescimento, assim como Boa Vista (RR), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

A prevalência de casos positivos nas últimas quatro semanas epidemiológicas foi distribuída da seguinte forma: 7,7% eram influenza A; 4,9% eram influenza B; 13% eram vírus sincicial respiratório (VSR); 26,9% eram rinovírus; e 41,3% eram Sars-CoV-2. Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 7,4% para influenza A; 5,6% para influenza B; 0,9% para VSR; 9,7% para rinovírus; e 74,1% para Sars-CoV-2.

A pesquisadora informa que o aumento de casos de SRAG entre idosos em diversos estados do Nordeste (Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão) e do Norte (Amazonas, Acre, Pará e Rondônia) sugere uma possível associação com a Covid-19.

“No entanto, os dados laboratoriais disponíveis até o momento nesses estados ainda são insuficientes para estabelecer uma associação mais precisa”, esclarece Tatiana. O boletim registra ainda que, em Alagoas e Roraima, o cenário permanece oscilante, mas sugere atenção devido ao aumento de casos de Covid-19 em muitos estados das regiões Norte e Nordeste.