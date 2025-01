God of War Ragnarok chega ao PS Plus! Veja 10 dicas para começar bem

A Sony segue expandindo seu serviço de assinatura de games — e este mês a gigante japonesa preparou uma grata surpresa para os fãs. Junto de outros 10 títulos de peso, God of War Ragnarok já é um dos jogos gratuitos disponíveis para os membros do PS Plus Extra e Deluxe em janeiro.

Apesar de não ter conquistado a mesma aclamação que o reboot de 2018, God of War Ragnarok ainda assim foi uma sequência épica e digna de todos os elogios que recebeu. Portanto, sua disponibilidade no PlayStatino Plus é uma jogatina obrigatória aos membros do serviço e fãs do deus da guerra.

God of War Ragnarok já está disponível gratuitamente para os assinantes do PS Plus Extra e Deluxe.

Claro, vale lembrar que God of War Ragnarok chega ao PS Plus em sua versão completaça. Isso significa a sequência também vem com o aclamado DLC Valhalla, expansão gratuita que leva Kratos para enfrentar os fantasmas do seu passado.

10 dicas para começar bem em God of War Ragnarok, que está disponível no PS Plus

Como o momento é oportuno, o Voxel não perdeu tempo e separou 10 dicas matadoras para você sair na frente na jogatina de God of War Ragnarok. São dicas sutis, mas que farão uma baita diferença na jogatina — que pode durar cerca de 30 horas.

1. Quebre todos os vasos ou baldes que ver no jogo

PlayStation

A primeira dica que você pode usar a seu favor na jogatina de God of War Ragnarok é destruir todos os vasos ou baldes do jogo. Eles podem dropar uma pedrinha de fúria ou vida — mas a grande maioria deixa cair hacksilver (dinheiro do jogo que pode ser usado para aprimorar equipamentos e habilidades).

Não é muito, mas considerando a extensão do jogo e a quantidade de reinos para explorar, certamente destruir baldes e vasos fará uma diferença enorme nas suas economias.

2. Carregue o Leviatã e as Lâminas do Caos para dar mais dano

PlayStation

Uma das mecânicas de gameplay disponíveis em God of War Ragnarok é a possibilidade de carregar suas armas para que elas causem mais dano extra — tanto de fogo quanto de gelo. Isso acontece graças aos elementos de gelo do machado Leviatã e de fogo das Lâminas do Caos.

Em todo caso, antes de qualquer embate, lembre-se de apertar triângulo para carregar ambas e causar um grande dano logo no início das lutas. Acredite, isso facilitará e muito as suas brigas!

3. Adquira habilidades elementais o mais rápido possível na árvore de talentos

PlayStation

O combo de habilidades elementais são realmente poderosos — e se você potencializar isso na sua árvore de talentos, poderá causar ainda mais dano. Mas existe uma condição para isso funcionar: você precisa atacar o oponente com um elemento e em seguida trocar rapidamente para o outro.

Por exemplo: se você congelar um inimigo com o Leviatã e então mudar para o fogo das Lâminas do Caos, você causará muito mais dano — a ponto de “derreter” a vida do seu oponente. Portanto, foque em adquirir as habilidades elementais.

4. Durante as brigas, lembre-se de alternar entre suas armas

PlayStation

Depois que você pega a “manha” do gameplay de God of War Ragnarok, todas as brigas ficam mais “tranquilas”. Um dos diferenciais para isso é saber alternar suas armas na hora do combate, principalmente contra inimigos de elementos diferentes. Claro, saber usar o escudo também é extremamente importante.

Além disso, vale lembrar que cada uma das armas possuem dois especiais que podem ser usados. Com isso, se você for sagaz o bastante, conseguirá desferir quatro golpes repletos de dano nos oponentes logo no início das brigas.

5. Escolha uma boa armadura que combine com o seu estilo de jogo

PlayStation

Com uma premissa um pouco diferente do primeiro jogo, em God of War Ragnarok as armaduras são projetadas para diferentes estilos de jogo — com cada uma delas oferecendo efeitos cumulativos que se completam se você equipar o conjunto todo.

Na Armadura Perdida de Lúnda, por exemplo, a parte do peito pode causar dando venenoso nos oponentes, enquanto as braçadeiras e o cinto causam ainda mais dano em inimigos envenenados — dobrando as chances de você derreter a vida deles. Esse, claro, é apenas um dos exemplos.

6. Foque em atualizar suas armaduras e não em trocá-las

IGN

Outra dica de ouro para começar bem a jogatina em God of War Ragnarok é escolher uma armadura de sua preferência no início e ir atualizando ela até a metade do jogo — ao invés de simplesmente ir trocando os itens. Isso fará com que ela fique cada vez mais forte.

Certamente, quando chegar mais ou menos em 15 horas de jogatina, essa armadura que você investiu ficará fraca, mesmo atualizada. A partir daí, escolha outro conjunto potente de seu interesse e vá atualizando ele até chegar na conclusão do jogo.

7. Perceba os sinais de perigo na tela

GamesRadar

Você sempre estará olhando para frente durante o gameplay — então fica um pouco difícil ver todas as ameaças ao seu redor. Felizmente, há uma indicação na tela quando Kratos estiver em perigo.

A seta amarela significa que um inimigo próximo está se aproximando. Já a seta vermelha significa que eles estão atacando, e a seta “roxa” (um vermelho ligeiramente diferente) significa que um projétil está indo em sua direção. Use e abuse da esquiva e do parry em situações mais tensas que pedem reflexos mais rápidos.

8. Use o ambiente ao seu favor

GamesRadar

As Lâminas do Caos e o machado Leviatã não são as únicas armas que Kratos pode usar em God of War Ragnarok, não. O deus da guerra também pode arremessar troncos de árvores, pedras gigantes e até jarras que explodem — mas isso, certamente, depende do ambiente onde você estiver. Portanto, preste atenção para usar esses recursos sempre que possível.

9. Não deixe para depois: abra os Baús Nornir sempre que possível

PlayStation

Os Baús Nornir são aqueles que Kratos precisa resolver um pequeno puzzle para desbloquear — e geralmente isso envolve destruir runas espalhadas pelo cenário. Eles contêm coisas muito boas, como itens para aumentar vida e fúria, então não faça cerimônias e abra-os sempre que encontrar um.

10. Visite os irmãos Huldra regularmente para ver o que eles têm disponível

PlayStation

God of War Ragnarok conta com uma grande lista de materiais para atualizar seus equipamentos e armas do arsenal — e muitos desses recursos podem ser encontrados na loja dos irmãos Huldra. Então, sempre que puder, visite Brok e Sindri durante a jogatina para atualizar seus itens!

Curtiu a lista de dicas para começar bem a jogatina em God of War Ragnarok? Comente nas redes sociais do Voxel se ela foi útil de alguma forma!