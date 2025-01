Grupo de 30 homens é flagrado fazendo s*ruba na Praia do Arpoador, no RJ; veja

Parece até fofoca daquelas que se espalham na internet sem provas… Mas essa daqui é real e tem até registro. Acontece que viralizou um vídeo que mostra cerca de 30 homens em meio a uma suruba em plena luz do dia. O momento teria acontecido na véspera de ano-novo, na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro.

As imagens, que rapidamente se tornaram o assunto mais comentado entre os internautas, exibe claramente os indivíduos em atos libidinosos em local público. Sem cerimônias, em determinado momento é possível notar que se forma uma espécie de fila para participar do ato.

Os internautas não economizaram nos comentários. “O ano novo na pedra do arpoador que baixaria gente”, disse um. “Se fossem héteros não tava esse falatório todo”, disse um segundo perfil, adicionando ainda outro registro de um casal também praticando o ato em uma praia próxima.