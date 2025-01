Homem de 28 anos é flagrado estuprando enteada de 13

Um homem de 28 anos foi preso, nesta quinta-feira (30/1), após ser flagrado estuprando a própria enteada, de 13 anos, na Estrutural, região administrativa do Distrito Federal. A mãe da menina foi quem viu o companheiro praticando o crime.

A prisão foi feita por agentes da 8ª Delegacia de Polícia (Estrututal). A mãe da vítima flagrou o abuso no sofá da casa onde todos moram.

Em depoimento, a menina relatou que os abusos se iniciaram no ano passado. Ela disse que tentava se afastar do padrasto, mas que, no momento do sofá, ficou “paralisada por medo”.

A vítima foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência para ela com o fundamento da lei Henry Borel.

O autor encontra-se à disposição da Justiça. Caso seja condenado, ele poderá cumprir pena de até 15 anos de prisão.