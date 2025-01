Homem é encontrado caído dentro de casa com faca cravada no próprio abdômen

Um homem identificado inicialmente como Rosevel Santos Felício foi encontrado por vizinhos com uma faca cravada no próprio abdômen na noite desta quinta-feira (29), dentro de uma residência no bairro Cristo Libertador, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, Rosevel foi achado caído e ensanguentado dentro da casa. Até o momento, as circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. Há possibilidade de que se trate de uma tentativa de homicídio, um acidente (em que a vítima teria caído sobre a faca) ou até mesmo uma tentativa de suicídio.

Ao perceberem o que havia acontecido, os vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros e estabilizar o estado clínico da vítima.

Após os procedimentos iniciais, o homem foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, onde deu entrada em estado grave. Devido à gravidade das lesões, foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco. A faca permaneceu cravada no abdômen e só poderá ser retirada por meio de uma cirurgia de emergência na capital.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil de Sena Madureira investigará o caso.