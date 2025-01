Internação de Faustão vem à tona, e esposa atualiza estado de saúde

Nesta quarta-feira (22/1), veio à tona a informação de que Fausto Silva está internado desde dezembro do ano passado. A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, atualizou o estado de saúde do marido e afirmou que, logo, ele voltará para casa.

“Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o fim de dezembro e terá alta no fim de semana”, disse.

Vale lembrar que Faustão passou por transplante de coração em 2023. Em fevereiro de 2024, o comunicador precisou de novo procedimento – desta vez, para receber novo rim.

Retomando a vida

No fim do ano, o filho do veterano comentou como seriam as festas ao lado do pai e que, aos poucos, Faustão estava retomando a vida.

“Tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo”, contou João Silva para o Gshow.