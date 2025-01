Lewis Hamilton comemora primeiro dia de Ferrari: “Uma nova era”

Hepcampeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton comemorou o seu primeiro dia como piloto da Ferrari.

Após 12 temporadas pela Mercedes, com a qual conquistou seis dos sete títulos que tem na carreira, Hamilton fará sua estreia com a escuderia italiana. De acordo com o piloto de 40 anos, trata-se da realização de um sonho.

“Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias. Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Eu não poderia estar mais feliz por realizar esse sonho hoje”, publicou o britânico no Instagram.

“Hoje iniciamos uma nova era na história desta equipe icônica e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos”, completou.

Na Ferrari, Lewis Hamilton será companheiro do monegasco Charles Leclerc, vice-campeão mundial em 2022 e 12 anos mais novo que o heptacampeão.