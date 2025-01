Morador tem casa invadida e é baleado enquanto tomava banho em Santa Luzia

Um acerto de contas entre gangues rivais do tráfico de drogas pode ter feito mais uma vítima na Grande BH. Desta vez o crime foi no bairro Bom Destino, em Santa Luzia. Dieferson Mateus de Assis, 35 anos, tomava banho em casa noite passada, na rua Mangabeiras, quando a esposa dele escutou alguém chamando o marido e invadido o local.

Dieferson saiu do banheiro e percebeu mais um invasor, este segundo armado. A vítima foi baleada e os autores fugiram. Populares levaram o homem para a rua, na intenção de conseguir socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Dieferson saiu da cadeia no dia 12 do mês passado.

Ele tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e seria ligado a uma organização criminosa atuante no bairro, cujo líder tem apelido de Trova. Esse grupo vem tendo confronto com outra gangue local do tráfico chefiada por um homem conhecido como ”Chocolate’’. Nenhum suspeito foi detido até o momento.