Programa mais professores ofertará bolsa de 1.000 reais; entenda os detalhes

O governo federal lançou oficialmente, nesta terça-feira 14, o programa Mais Professores, que tem o intuito de fortalecer a profissão docente em todo o País. A cerimônia de lançamento contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, bem como do presidente Lula (PT).

A iniciativa tem como principal frente oferecer auxílio financeiro para que jovens escolham os cursos de licenciatura, bem como trazer incentivos a profissionais que já trabalham na educação.

Veja as principais frentes do programa:

1. Pé-de-Meia Licenciatura

Para estimular o ingresso nos cursos de licenciatura, o governo vai oferecer uma bolsa mensal de 1.050 reais, dos quais 700 poderão ser sacados. Os outros 350 reais serão depositados como uma “poupança”, e poderão ser retirados após recém-formado começar a atuar na rede pública de ensino em até cinco anos após a graduação.

O governo federal estima que, ao longo de quatro anos, os estudantes acumulem até 48.300 reais. O benefício será concedido a candidatos que alcançarem nota mínima de 650 pontos no Enem 2024.

De acordo com o ministro Camilo Santana, os estudantes interessados podem aderir ao programa já momento da inscrição ao Sistema de Seleção Unificada, o SiSU, que começa nesta sexta-feira 17. O SiSU usa as notas do Enem para classificar os estudantes em vagas oferecidas pelas universidades públicas.

Segundo o governo serão ofertadas 12 mil bolsas, com vagas remanescentes ofertadas via Prouni e Fies.

2. Prova Nacional Docente

O governo federal também anunciou uma Avaliação Nacional Docente para padronizar a seleção de professores em todo o País. A ideia é que estados e municípios interessados façam a adesão à avaliação, que vai ser realizada anualmente, pelo Inep, e terá como matriz o Enade, avaliação hoje utilizada para avaliar o desempenho de estudantes em cursos de graduação.

3. Bolsa para professores em regiões vulneráveis

O programa também prevê a oferta de uma bolsa mensal de 2.100 reais para professores que aceitarem atuar em áreas com déficit de profissionais. O valor será adicional ao salário do docente e será pago por até dois anos. O governo prevê realizar um chamamento público em fevereiro e contar com esses professores já no segundo semestre.

4. Formação de professores

O Ministério da Educação lançou o Portal Mais Professores, plataforma que reunirá cursos de formação inicial, continuada, graduação e pós-graduação para docentes.

5. Outros benefícios

O governo também anunciou parcerias para oferecer benefícios aos professores. Em colaboração com o Ministério do Turismo, por exemplo, professores terão descontos em hospedagens de hotéis filiados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional.