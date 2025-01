Psicóloga e policial penal do Acre vivem momento emocionante em pedido de noivado no RS

O amor surpreendeu a psicóloga Fabyana Lira e o policial penal Valquer Oliveira de forma inesquecível. Durante um passeio de férias no estado natal dela, o Rio Grande do Sul, o casal protagonizou uma cena digna de romance: um pedido de noivado que encantou os internautas.

Valquer escolheu um cenário paradisíaco para surpreender Fabyana. Em um momento descontraído com amigos, ele apareceu com um buquê de flores e as alianças, ajoelhando-se para fazer o pedido oficial. Emocionada, Fabiana disse “sim” prontamente. O casal trocou alianças e posou para fotos, registrando o momento especial.

O vídeo do pedido foi compartilhado nas redes sociais, recebendo uma enxurrada de curtidas e comentários. “Parabéns, amiga! Você merece!”, escreveu uma internauta. Outra completou: “Que Deus abençoe vocês sempre!”.

A história de Fabyana e Valquer começou no ano passado, quando os dois se conheceram enquanto atuavam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, no Acre. Desde então, o relacionamento evoluiu, culminando nesse marcante pedido de noivado.

A celebração foi mais do que um gesto romântico; foi a confirmação de um amor que une duas vidas e histórias. Que esse compromisso seja apenas o início de uma jornada repleta de felicidade para o casal.

Veja o vídeo: