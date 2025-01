Resultados do CNU serão divulgados terça-feira; veja orientação do MGI

O resultado final do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgado na próxima terça-feira (4/2), e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou as datas e orientações para as próximas etapas.

No dia 4 de fevereiro, será divulgado o resultado final para os candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário (Bloco 8), além disso, também será divulgada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação.

Segundo o MGI, candidatos a cargos com curso de formação deverão acessar a Área do Candidato, nos dias 4 e 5 de fevereiro, para verificar a convocação.

É importante destacar que a confirmação de presença no curso de formação é obrigatória. A participação do candidato só estará assegurada após este responder SIM à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

A lista inicial de convocados considera as opções de cargo indicadas no momento da inscrição. À medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas são abertas em outros cargos, com listas atualizadas sendo publicadas nos dias 11 e 18 de fevereiro. Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato.

A lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação, bem como a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação serão publicadas no dia 28 de fevereiro.

Confira, a seguir, o cronograma com as novas datas do CNU!

Cronograma atualizado do CNU

Confira, abaixo, as próximas datas do Concurso Nacional Unificado:

4 e 5 de fevereiro:

Resultado final do Bloco 8 (nível médio) .

. 1ª lista de classificação dos Blocos 1 a 7 (nível superior) .

. 1ª convocação para cursos de formação dos seguintes cargos: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG); Analista de Comércio Exterior (ACE); Analista em Tecnologia da Informação (ATI); Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS); Analista de Infraestrutura (AIE); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ) Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT); e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).



Atenção:

Candidatos convocados devem confirmar participação até 05/02 na Área do Candidato.

até 05/02 na Área do Candidato. Resposta “SIM” garante vaga no curso; “NÃO” elimina da vaga para a qual foi convocado, mas segue concorrendo às outras vagas que indicou no momento da inscrição.

11 de fevereiro

2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias (11 e 12 de fevereiro) para confirmação de participação nos cursos.

18 de fevereiro

3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente; e

Prazo de dois dias (18 e 19 de fevereiro) para confirmação de participação na nova convocação.

28 de fevereiro

Lista definitiva de classificação dos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e

Lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Cursos de Formação:

Modalidades : Presencial – Brasília: para a maioria dos cargos e Rio de Janeiro: para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Híbrido: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), com parte presencial, em Brasília/DF, e parte online.

: Duração : 140 a 580 horas.

: 140 a 580 horas. Remuneração: 50% do salário inicial durante o curso (exceto servidores públicos).

Não serão cobradas taxas de matrícula para os cursos de formação!