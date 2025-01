Rio Branco registra redução em casos de roubo no transporte público em 2024, diz Sejusp

O Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), ferramenta de dados dos órgãos de segurança federais, estaduais e locais, registrou entre os anos de 2023 e 2024 a diminuição do número de roubos no transporte coletivo da capital Rio Branco.

As ocorrências registradas diminuíram de 290 para 240 nesse último ano e significam um quantitativo de 17,24% dessa redução. A análise também apresenta os resultados mês a mês e indica uma diferencia expressiva entre o mês de março dos dois anos que contabiliza 37,5% de baixa.

Evandro Bezerra, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), afirma que há tanto uma colaboração entre as forças de segurança de vigilância urbana quanto do Sisp ao realizar o monitoramento dos casos: “A redução nos roubos em transportes coletivos é um indicativo de que nossas ações estão surtindo efeito e que a colaboração entre as forças de segurança é fundamental para alcançarmos uma sociedade mais segura”.

Ele acrescenta que a colaboração entre os órgãos é essencial para entender a situação atual de segurança da capital de forma detalhada, para não somente conter os casos de violência na dinâmica diária da cidade, mas também para estudar as circunstâncias das ocorrências e prevenir que elas aconteçam. “A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre reafirma seu compromisso em continuar investindo em ações que promovam a segurança e o bem-estar da população”, conta.