Saiba quem é o filho de Fernanda Torres, que também trabalha como ator

Após a vitória histórica de Fernanda Torres como Melhor Atriz de Drama, no Globo de Ouro 2025 neste domingo (5/1), as redes sociais relembraram um meme divertido de um dos dois filhos da consagrada atriz brasileira. Hoje, o jovem Joaquim Waddington, que já foi até comparado a Harry Potter, trabalha como ator e já teve atuações em produções ao lado da mãe e também da avó, Fernanda Montenegro.

Joaquim tem 24 anos e é o filho primogênito de Fernanda Torres com o diretor Andrucha Waddington. O casal também teve um segundo filho, Antonio Waddington, de 16 anos (Andrucha tem ainda dois outros filhos frutos de um segundo relacionamento, Pedro Waddington e João Waddington).

Em 2018, uma postagem no X (Twitter, na ocasião) viralizou com uma legenda divertida sobre três dos netos de Fernanda Montenegro, mãe de Torres. “Eu nunca vou superar a Fernanda Montenegro ser avó do Harry Potter, da Claudia Leitte e do Whindersson”, escreveu uma internauta. Na época, Joaquim foi muito comparado a Daniel Radcliffe, ator britânico que dá vida ao bruxo.

Eu nunca vou superar a Fernanda Montenegro ser avó do Harry Potter, da Claudia Leitte e do Whindersson pic.twitter.com/RqAcFIOxre — moon girl 🌙 (@Laaaaarisc) March 21, 2018

Apesar da pouca idade, Joaquim já coleciona vários trabalhos como ator, incluindo produções ao lado da mãe e da avó como Diário de um Confinado, Amor e Sorte e Gilda, Lúcia e o Bode. Ele também trabalhou na série Fim, inspirada em um livro escrito pela prória Fernanda.