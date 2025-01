SAIU! Governo define data para reaplicação de provas do concurso da Educação; CONFIRA

Após cancelamento por denúncias de irregularidades, a reaplicação das provas do concurso da Educação já tem data marcada: ocorrerá dia 13 de abril.

O novo cronograma foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17) e assinado pelos secretários Guilherme Schirmer Duarte, de Administração, e Aberson Carvalho de Sousa, de Educação e Cultura.

O caso

A banca Nosso Rumo, responsável pelo concurso da Educação que oferece mais de 3 mil vagas, decidiu reaplicar todas as provas, após denúncias de irregularidades e cancelamento de parte do certame. A informação foi dada pela assessoria da Secretaria de Educação ao ContilNet.

Iniciamente, a proposta da empresa era reaplicar as provas apenas na escola Djalma Teles – onde um tumulto foi realizado no dia do concurso. A SEE rejeitou a ideia e disse que não abriria mão de que todas as provas fossem aplicadas novamente – sob o risco de rescindir o contrato.