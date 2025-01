Time sofre 111 gols em nove jogos e é rebaixado

O título do Íbis de O Pior Time do Mundo pode estar sob ameaça. O Tuv Azarganuud, da Mongólia, sofreu 111 gols em nove jogos da primeira divisão do campeonato nacional de 2024/25. O time perdeu as nove partidas e, portanto, ficou em último lugar da liga, que possui 10 equipes.

A maior goleada que o Tuv Azarganuud foi por 21 x 0 para o Deren. Já a menor foi por 4 x 0 para o Khangarid. A equipe de nove derrotas marcou apenas dois gols na liga inteira. O resultado rebaixa o time para a segunda divisão da Mongólia.

O TuvAzarganuud, fundado em 2018, chegou à primeira divisão quatro temporadas depois, em 2021/22. Desde então, foram três participações na primeira divisão, sempre no meio da tabela.

Diante do péssimo desempenho, parte dos brasileiros que acompanham o futebol internacional passaram a comparar Tuv Azarganuud ao Íbis, de Pernambuco. Usuários foram às redes sociais do time mongol para provocar e citar a equipe do Brasil, que detém o título de O Pior Time do Mundo.

Ressalta-se que o futebol da Mongólia ainda não é totalmente profissional. Afinal, a Fifa aceitou a integração federação de futebol do país apenas em 1998, mesmo tendo sido fundada em 1959. A desorganização do futebol é reflexo da situação política e, inclusive, climática do país mongol, que enfrenta oscilações drásticas.