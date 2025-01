Veículo descontrolado sai da pista e capota na BR-364; veja o que se sabe

Um acidente envolvendo um veículo modelo HB20, de cor branca, foi registrado na tarde desta segunda-feira (13) na BR-364, a 55 km de Sena Madureira. O automóvel capotou várias vezes após o motorista perder o controle e sair da rodovia.

De acordo com relatos de um policial penal que passou pelo local pouco depois do ocorrido, o veículo já estava vazio. Não havia sinais do motorista nem de possíveis passageiros no momento em que ele chegou. Até agora, o proprietário do carro não foi identificado, e não há informações sobre o estado de saúde de quem estava no veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, esteve no local para realizar o registro da ocorrência e iniciou as investigações. O acidente atraiu a atenção de motoristas que trafegavam na rodovia, mas detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao capotamento ainda não foram divulgados. O caso segue sob apuração.