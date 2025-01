Veja o calendário dos principais eventos de moda em 2025

O calendário de 2025 promete ser mais uma celebração da moda, com os principais eventos do setor ocorrendo ao longo do ano. De janeiro a dezembro, cidades como Paris, na França, Milão, na Itália, Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra, serão palco de desfiles que apresentarão o melhor das coleções de alta-costura e prêt-à-porter. Copenhague, Berlim, Tóquio e Shanghai complementam a programação fashion, além, claro, do tão esperado Met Gala, que ocorre, anualmente, sempre na primeira segunda-feira de maio.

Saiba mais sobre o calendário da moda:

A ordem que ocorre as principais fashion weeks é Nova York, Londres, Milão e, por fim, Paris.

é Nova York, Londres, Milão e, por fim, Paris. As semanas de moda servem para apresentar as tendências que ditarão a moda em cada temporada (outono/inverno e primavera/verão).

em cada temporada (outono/inverno e primavera/verão). O Met Gala é considerado o Oscar da moda.

Pierre Suu/Getty Images

O calendário de 2025 reflete a diversidade e a grandiosidade da moda mundial. Com eventos em cidades que são verdadeiros centros criativos, o ano será uma vitrine para a inovação, a sustentabilidade e a tradição que movimentam a indústria.

Para fashionistas e profissionais do setor, acompanhar essas festividades é essencial para estar em sintonia com o que define o presente e o futuro da moda. Abaixo, confira as datas dos eventos fashion internacionais:

Janeiro

17 a 21/1 – Milão Fashion Week (masculino – outono/inverno)

21 a 26/1 – Paris Fashion Week (masculino – outono/inverno)

27 a 30/1 – Semana de Alta-Costura (outono/inverno)

27 a 31/1 – Copenhague Fashion Week (outono/inverno)

Fevereiro

3 a 6/2 – Berlim Fashion Week (outono/inverno)

6 a 11/2 – Nova York Fashion Week (outono/inverno)

20 a 23/2 – Londres Fashion Week (outono/inverno)

25/2 a 3/3 – Milão Fashion Week (outono/inverno)

Março

3 a 11/3 – Paris Fashion Week (outono/inverno)

17 a 22/3 – Tóquio Fashion Week (outono/inverno)

25/03 – Shanghai Fashion Week (outono/inverno)

Maio

5/5 – Met Gala

Junho

12 a 15/6 – Londres Fashion Week masculino (primavera/verão)

20 a 24/6 – Milão Fashion Week masculino (primavera/verão)

24 a 29/6 – Paris Fashion Week masculino (primavera/verão)

Julho

7 a 10/7 – Semana de Alta-Costura (primavera/verão)

14 a 17/07 – Berlim Fashion Week (primavera/verão)

Setembro

14 a 17/09 – New York Fashion Week (primavera/verão)

18 a 22/09 – Londres Fashion Week (primavera/verão)

23 a 29/09 – Milão Fashion Week (primavera/verão)

29/09 a 7/10 – Paris Fashion Week (primavera/verão)