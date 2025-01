Veja o momento em que âncora da CNN pede demissão ao vivo

Jim Acosta, um dos jornalistas com mais destaque na CNN norte-americana, pediu demissão ao vivo, após 18 anos de trabalho.

O âncora fez o anúncio durante o telejornal, depois de tecer duras críticas a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

“Como filho de um refugiado cubano, leve para casa a lição de que nunca é um bom momento para se curvar a um tirano”, falou.

Acosta completou: “Sempre acreditei que é função da imprensa responsabilizar o poder. Sempre tentei fazer isso na CNN e planejo continuar fazendo isso no futuro.”

CNN se manifesta

Depois do rompante de Jim no meio da atração, o canal compartilhou um comunicado oficial sobre o desligamento. “Jim teve uma carreira longa e distinta de quase 20 anos na CNN, com um histórico de enfrentar a autoridade”, pontuou.

E prosseguiram, citando o direito de expressão dos cidadãos: “Pela Primeira Emenda e por nossas liberdades jornalísticas.”

Embate em entrevistas

Jim Acosta, que nunca escondeu a insatisfação com relação a Trump, travava embates com o politico durante coletivas de imprensa e entrevistas. Principalmente, por conta das políticas contra imigrantes e latinos.

Donald comemorou a saída do rival, a quem classificou como “um dos piores e mais desonestos repórteres da história jornalística”.

“Jim é um grande perdedor que fracassará não importa onde ele acabe. Boa sorte, Jim”, desejou em tom de deboche.

Veja o momento em que Jim Acosta pede demissão da CNN ao vivo: