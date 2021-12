Protesto de servidores, cadastro de reserva da Polícia Civil, Frank Lima e mais: os destaques desta quinta no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quinta-feira (2), no ContilNet.

Acre é o estado com menor índice de tentativas de golpe na Black Friday em 2021, diz relatório

O Acre foi o estado que registrou o menor percentual de golpes na Black Friday de 2021. Isto quem diz é o levantamento feito pela Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, em parceria com a Boa Vista, empresa de soluções de inteligência analítica. No total, foram apenas 0,17% do volume total dos ataques. Veja mais.

Neste ano, 37 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes já foram registrados em Sena

Dados emitidos recentemente pelo Conselho Tutelar de Sena Madureira apontam que até a presente data já foram registrados 37 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no município. O número excede o que foi verificado no ano passado. Saiba mais.

Governo do Acre convoca aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Polícia Civil do Estado do Acre – publicaram a convocação para de mais quatro aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil para o curso de formação policial. Veja mais.

Após paralisação geral na última semana, servidores da Saúde realizam protesto em frente à Aleac

Após uma paralisação geral nas unidades, no último dia 25 de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) realizou na manhã desta quinta-feira (2) uma manifestação pública contra o governo, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Leia na íntegra.

Prefeito Tião Bocalom efetiva secretária de Saúde interina e Frank Lima é exonerado do cargo

O secretário municipal de saúde afastado Frank Lima não voltará ao cargo. É o que revelam decretos do prefeito Tião Bocalom (PP) publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), na seção destinada ao Município, efetivando a secretária substituta Sheila Andrade Vieira e com a exoneração de Frank Lima com efeitos retroativos ao mês de novembro. Saiba mais.