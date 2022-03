Situação do rio Acre, filas em banco, título de eleitor e mais: os destaques desta segunda-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (28) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

No AC, menos de 1% dos adolescentes de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor para votar em 2022

O prazo para tirar o título de eleitor termina em pouco mais de um mês, no dia 4 de maio e, no Acre, menos de 1% dos adolescentes de 16 e 17 anos estão aptos a votar nas eleições em outubro de 2022, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Leia aqui.

Rio Acre ultrapassa os 15 m, atinge seis bairros e desabriga dezenas de famílias na capital

O Rio Acre já ultrapassou os 15 m na manhã desta segunda-feira (28), na capital acreana. As informações foram divulgadas nas primeiras horas da manhã pela Defesa Civil, a partir de uma medição realizada às 6h. Com 15,1 m, o afluente já ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 m. Leia mais.

Caixa libera financiamento de R$ 1 mil e filas quilométricas se formam em Rio Branco

O cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Brasil, no Centro de Rio Branco, foi tomado por uma fila quilométrica na manhã desta segunda-feira (28). Dezenas de pessoas decidiram procurar a agência da Caixa Econômica Federal para terem acesso ao empréstimo de até R$ 1 mil, com parcelamento de até 24 meses. Leia mais.

VÍDEO: homem atira no peito de outro em casa noturna de Rio Branco; assista

Um vídeo gravado dentro da casa noturna Miami Night Pub, na madrugada deste sábado (27), mostra o exato momento que um criminoso dispara contra Antônio Carlos Ferreira da Silva, 32 anos, que acaba ferido com um tiro no peito, após uma briga generalizada dentro da Boate, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco. Leia mais.

Homem encapuzado e com tiro na cabeça é encontrado no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos de idade, foi encontrado encapuzado e com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (28), na rua Antônio Francisco, no Residencial Rosalinda, no Segundo Distrito de Rio Branco. Leia mais.

Boletim Covid-19: Com apenas 3 exames em análise, AC não registra novos casos de covid-19 em 24 h

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), não registrou casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, 28 de março. O número de infectados permanece em 123.808 em todo o estado. Leia mais.