Conheça as candidatas que disputam a coroa do Miss Acre 2023; FOTOS

Nove candidatas irão disputar a coroa do Miss Universo Acre 2023, em uma cerimônia no Palácio Rio Branco, na capital acreana, no sábado (9). A vencedora será a representante do estado no título de Miss Universo Brasil.

As concorrentes deste ano representam os municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá, Porto Acre e Xapuri.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias conversou com a promoter Meyre Manaus que revelou em primeira mão que as misses já estão em Rio Branco, onde ficarão em confinamento no Hotel Nobile. De acordo com a promoter, as candidatas irão passar por uma extensa agenda na capital incluindo visitas em empresas. “Elas vão fazer visitas em gabinetes de autoridades, cursos de maquiagens, visitas em espaços goumert, curso de passarelas, postura e mais”, disse a promoter ao ContilNet.

Em bate-papo com este colunista, Meyre comentou que vai rolar muito conteúdo na página oficial do concurso. Veja as candidatas do Miss Universo Acre 2023:

