PF encontrado morto, acreana assassinada em JP e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson faz mudanças no Governo e publica dezenas de nomeações e exonerações; veja

Em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (9), o governador Gladson Cameli publicou dezenas de nomeações e exonerações em diversas pastas do executivo acreano.

No Acre, noiva precisa ‘socorrer’ mãe em blitz no dia do casamento; VÍDEO

A empresária e jornalista Gabriela Queiroz teve o dia mais importante da sua vida, o do dia do seu casamento, bem inusitado e repleto de surpresas.

TERÇA-FEIRA

URGENTE: policial federal é encontrado morto dentro do próprio apartamento

Um agente da Polícia Federal, cujo nome não foi revelado até o momento, foi encontrado morto nesta terça-feira (10), a tiros, em Epitaciolândia, interior do Acre.

Mais um corpo é encontrado num intervalo de 2 horas em Rio Branco

O corpo de um homem aparentando ter 50 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (10) no Ramal do Aquires Pere, localidade que dá acesso pelo ramal do Romão, próximo à vila Custódio Freire, em Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Educação lança edital para contratação emergencial de professores; inscreva-se

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), lançou nesta terça-feira (10), um edital de processo seletivo simplificado para a contratação direta de professores temporários, em caráter emergencial, para a conclusão do ano letivo de 2023.

Policial federal encontrado morto no Acre ingressou na PF ainda esse ano; saiba mais

O agente federal que foi encontrado morto nesta terça-feira (10) no apartamento em que morava, em Epitaciolândia, foi identificado como Tálito Borges de Brito. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o agente ingressou na Polícia Federal (PF) no último dia 21 de setembro deste ano, lotado justamente na Delegacia em Epitaciolândia.

QUINTA-FEIRA

Conheça o empresário paulista que pediu Juh Vellegas em casamento

O empresário paulista Rafael Vieira, conhecido por seu trabalho nos setores de varejo de supermercado e construção civil, tornou-se o noivo da renomada influenciadora Juh Vellegas, uma das blogueiras mais populares do Acre.

VÍDEO: da marca Vivara, saiba quanto pode ter custado o anel de Juh Vellegas; veja detalhes

A influenciadora Juh Vellegas teve uma noite inesquecível durante o que deveria ser um aniversário intimista de 31 anos. O evento se transformou em um pedido de casamento surpresa, unindo uma acreana e um paulista às vésperas de um feriado.

SEXTA-FEIRA

Acreana morta a tiros em João Pessoa saiu de Rio Branco para escapar da violência

A acreana Maria do Livramento Brito, de 49 anos, foi encontrada por uma bala perdida na noite de quinta-feira (11), na Orla de Cabo Branco, em João Pessoa (PB), fugia da violência em Rio Branco, no Acre, onde morava antes de se mudar com o marido para Paraíba. Ela morava em João Pessoa fazia cerca de um ano.

Eclipse solar: fenômeno que será visto no Acre pode causar danos aos olhos; entenda

O estado do Acre terá uma visão privilegiada do eclipse solar anular que acontece neste sábado (14). O fenômeno ocorre porque a lua passará entre a terra e o sol, cobrindo boa parte do disco solar, deixando visível apenas um anel de luz visível.