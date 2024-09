Exposena 2024: estruturas em montagem revelam expectativa para o maior evento do ano em Sena Madureira

A contagem regressiva para a Exposena 2024 já começou e a expectativa é grande. A feira de agronegócios, um dos eventos mais aguardados do ano em Sena Madureira, está tomando forma com a montagem das estruturas necessárias para receber o público.

Em um vídeo exclusivo, podemos ver o trabalho intenso das equipes que estão levantando as estruturas e preparando o espaço para os dias de festa.

A Exposena 2024 ocorrerá entre os dias 21 e 25 de setembro no bairro da Pista, próximo à Escola Messias Rodrigues. Sob a organização da Prefeitura Municipal, comandada pelo prefeito Mazinho Serafim, o evento promete uma programação repleta de atrações e entretenimento para todos os gostos.

Programação musical

A feira contará com uma programação musical de tirar o fôlego, com quatro grandes shows nacionais confirmados:

21 de setembro (sábado): Batista Lima, ex-vocalista da Banda Limão com Mel

Batista Lima, ex-vocalista da Banda Limão com Mel 22 de setembro (domingo): Marília Tavares

Marília Tavares 23 de setembro (segunda-feira): Fernanda Brum

Fernanda Brum 25 de setembro (quarta-feira): Paraná

Os artistas confirmados deixaram recados especiais para o público, disponíveis na nossa coluna Douglas Richer, do ContilNet e mostram a expectativa dos artistas em se apresentar para o público de Sena Madureira.

Rainha Exposena 2024

A Exposena também será palco da grande final do concurso Rainha Exposena 2024, que acontecerá no dia 14 de setembro. Sete finalistas competirão pelo título, que é um símbolo de beleza, força, cultura e tradição local. A premiação total é de R$ 4 mil, divididos entre a Rainha e a Princesa. Isabelly Ferreira, atual Rainha, passará a faixa neste sábado, e o evento é uma celebração importante para a cidade, destacando a importância do concurso na valorização das tradições locais.

A feira Exposena é muito mais do que um evento de agronegócios. É uma celebração da cultura e das tradições de Sena Madureira, com atrações para toda a família. A montagem das estruturas é um sinal claro de que a festa está chegando e o clima de animação e expectativa é palpável.

