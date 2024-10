Com mais de 500 participantes, 11ª Corrida do Servidor movimenta Rio Branco e reúne autoridades

Nem mesmo a chuva fina que caiu sobre o Palácio Rio Branco na manhã deste domingo (27) foi capaz de desanimar os mais de 500 atletas que participaram da 11ª Corrida do Servidor.

Realizada pelo governo do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e organizada pela Acre Running Eventos, a corrida percorreu as ruas do Segundo Distrito e atravessou a Ponte Sebastião Dantas, com ponto de chegada no Palácio.

Com percursos de 5 e 10 km, o evento proporcionou um momento de união e incentivo à saúde física. Os kits de participação foram retirados mediante a doação de brinquedos, reforçando o espírito de solidariedade entre os servidores.

Incentivo e agradecimento das autoridades

O governador Gladson Cameli, presente na largada, expressou gratidão aos servidores e destacou a importância de iniciativas que promovem a integração entre os trabalhadores e a população. Cameli reafirmou o compromisso de sua gestão em valorizar os servidores e fortalecer o desenvolvimento social.

“Nosso objetivo é unir cada vez mais as pessoas e reconhecer o papel essencial que todos desempenham no Acre. Seguiremos juntos, construindo uma sociedade mais justa e próxima”, declarou o governador.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, comemorou o sucesso do evento, mencionando que as vagas esgotaram rapidamente e já há planos para dobrar o número de inscritos na próxima edição. “No próximo ano, queremos aumentar para mil vagas e, assim, contemplar todos que quiserem participar”, afirmou. Ele também destacou outras atividades programadas para o Mês do Servidor, incluindo o show de stand-up com Nany People no dia 29 e a inauguração do Centro de Saúde do Servidor no dia 30.

Atletas celebram vitórias e superações

Entre os destaques da corrida estava Patrícia Maciel, policial militar desde 2009, que venceu a prova de 5 km. Entusiasta do CrossFit, Patrícia ressaltou a importância da corrida como forma de integração entre os servidores e celebração do seu papel na comunidade.

“Esse evento é mais que uma corrida, é um reconhecimento ao nosso trabalho. Participar pela segunda vez é um grande orgulho”, comentou a atleta.

Já na categoria de 10 km, o primeiro tenente Jonas, do Corpo de Bombeiros, conquistou o primeiro lugar e enfatizou que o evento vai além do esporte, sendo uma espécie de terapia e homenagem ao Dia do Servidor. “É um momento especial para todos nós. Participar e vencer é uma satisfação imensa”, destacou.

Presença de autoridades e próxima edição em Cruzeiro do Sul

Diversas autoridades estaduais também prestigiaram o evento, como o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e o secretário de Esportes, Ney Amorim. O senador Márcio Bittar e o vice-prefeito eleito de Rio Branco, Alysson Bestene, também marcaram presença.

A vice-governadora Mailza Assis participou ao lado do governador e, em uma publicação nas redes sociais, destacou a importância do momento:

“Foi uma honra estar aqui com vocês nesta corrida tão especial, que celebra o esforço e a dedicação dos servidores públicos. Parabéns a todos!”

A celebração continuará em Cruzeiro do Sul no dia 3 de novembro, com a realização da 3ª Corrida do Servidor, ampliando a participação dos servidores em diferentes regiões do estado.