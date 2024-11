Estudante de Medicina é vítima de bala perdida durante atentado e vai parar no Pronto-Socorro

O estudante de medicina Wender Klayver da Silva Armes, de 21 anos, foi vítima de bala perdida enquanto trabalhava em uma distribuidora no final da tarde deste domingo (17), no bairro Eldorado, no município de Brasiléia, no interior do Acre. Na mesma ação, o jovem João Vitor Batista Miller, de 22 anos, foi morto a tiros.

Imagens do sistema de segurança mostram o momento em que uma dupla chega em frente à distribuidora em uma motocicleta modelo Biz. O garupa desceu, e, de posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra João Vitor. Nas imagens, a vítima é vista tentando fugir, correndo em direção à rua ao lado do bar. Um dos tiros disparados atingiu o estudante que estava trabalhando dentro da distribuidora.

João Vitor foi atingido por dois disparos na região do tórax. Um dos projéteis transpassou o corpo da vítima e atingiu o jovem Wender, natural de Tarauacá. Wender, que cursa o terceiro ano de medicina em Cobija, na Bolívia, estava no estabelecimento fazendo um trabalho temporário quando foi atingido pela bala perdida.

O projétil atravessou o estômago da vítima e ficou alojado a poucos centímetros da coluna. Devido ao estado de saúde delicado, já que a bala pode se movimentar e atingir a medula ou a coluna, a equipe médica do Hospital Raimundo Chaar decidiu pela transferência para o pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, o estado de saúde de Wender é estável até o momento.

O corpo de João Vitor foi removido pela Polícia Técnica e, em seguida, transferido ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para os familiares.

O caso foi registrado na Delegacia de Brasiléia, onde ficará concentrada a investigação.