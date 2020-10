Candidata com maconha, Ribamar no TCE e reinfecção do coronavírus no AC; veja mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

PUBLICIDADE

SEGUNDA-FEIRA

Candidata é presa no AC com tijolos de maconha e vídeo mostra acidente que matou casal de acreanos durante perseguição em Porto Velho

A candidata ao cargo vereadora pelo Progressistas no município de Feijó, Evaníria Nascimento Silva, 31 anos, conhecida como Níria, foi presa com quatro tijolinhos de maconha em sua bolsa, na BR-364, sentido Feijó/Manoel Urbano, na entrada do bairro Zuleide Paiva, na madrugada de domingo (25). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O ContilNet teve acesso ao vídeo que mostra o momento do acidente que vitimou o casal de acreanos em Porto Velho durante perseguição policial na madrugada deste domingo (25). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Artista plástica contrai covid-19 e diz que se contaminou no Tardezinha e acreana filha de padre que foi mantida em sigilo abre o jogo

A artista plástica Natasha Mesquita informou no seu Instagram que foi diagnosticada com covid-19 e disse ter certeza que foi infectada no bar e restaurante Tardezinha. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A jornalista Mariama Morena, que trabalhou em emissoras de TV no Acre e hoje mora em Brasília, aproveitou a defesa da união civil de casais do mesmo sexo feita pelo papa Francisco para pedir, em seu perfil no Facebook, o fim do celibato para padres. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Suposto militante de Kinpara agride Hedislande por denunciar incêndio e Ribamar Trindade é indicado ao TCE

Hedislande Gadelha, conhecido por suas polêmicas postagens nas redes sociais denunciando especialmente questões ligadas a gestores públicos, foi brutalmente agredido na tarde desta quarta-feira (28) enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O governador Gladson Cameli encaminhou há pouco para Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) a Mensagem Governamental nº 1.735 indicando o nome do advogado e secretário de estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade de Oliveira, para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Reinfecção do coronavírus no Acre e quatro cidades acreanas voltam para a bandeira laranja

O médico infectologista Thor Dantas declarou durante a coletiva de imprensa do Pacto Acre sem Covid nesta quinta-feira (29), que a dúvida sobre os casos de reinfecção da doença se encerraram. Ou seja, está confirmado que as pessoas podem adquirir a doença mais de uma vez. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Quatro cidades acreanas retrocederam nesta quinta-feira (29) para a faixa laranja (Alerta) em relação à pandemia de coronavírus. São elas Brasileia, Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia, que formam a regional de saúde do baixo Acre. Os demais municípios permanecem na bandeira amarela (Atenção). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Deputados aprovam por unânimidade nome de Ribamar Trindade e terremoto de 5,5 é sentido por moradores de Cruzeiro do Sul nesta sexta

Por unânimidade, o atual chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade, teve sua indicação aprovada pelos deputados estaduais para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Trindade foi sabatinado na manhã desta sexta-feira (30) em uma comissão especial da Assembleia Legislativa. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Os moradores de Cruzeiro do Sul sentiram um pequeno terremoto na tarde desta sexta-feira (30). O tremor foi sentido também por moradores de outros municípios do Juruá. O Serviço Geológico, mostra que o abalo císmico chegou a magnitude 5,5. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários