Beatificação de Padre Paolino, Operação Asfixia, polêmica da prova dos bombeiros e mais: a sexta-feira no ContilNet

Vaticano dá aval para início da beatificação de Padre Paolino, seis anos após sua morte

Seis anos já se passaram desde aquele 8 de abril de 2016, data em que Sena Madureira, o Acre e o mundo perderam um dos maiores líderes religiosos da história: o missionário, médico da floresta e defensor dos pobres, Padre Paolino Maria Baldassari.

Candidatos alegam erro em resultado da prova dos Bombeiros no AC e Seplag pode retificar edital

Diversos candidatos do concurso do Corpo de Bombeiros procuraram a reportagem do ContilNet na manhã desta sexta-feira (8) para fazerem uma reclamação a respeito da divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.

Polícia deflagra 2ª fase da Operação Asfixia e prende membros de organizações criminosas em RB

Nas primeiras horas desta sexta-feira (8), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia do Tucumã, deflagraram a 2ª fase da “Operação Asfixia” no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão contra alvos investigados pela participação em organizações criminosas.

Em meio a batalha judicial por Antonella, Ludmilla consegue fazer exame de DNA de filha mais nova

Após meses de luta pelo reconhecimento da paternidade da filha mais nova, Catarina, de pouco mais de um ano, a maquiadora e influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante, anunciou que conseguiu enfim, fazer a coletar para o exame.

Blog do Ton: Justiça tem nova decisão envolvendo governador Gladson Cameli

A juíza da 4ª Vara Cível de Manaus, Naira Neila Batista de Oliveira Norte, atendeu a defesa do empresário Eládio Messias Cameli e determinou que o um blog local tire do ar matérias e vídeos com acusações contra ele por serem, segundo os advogados, infundadas. As informações são do colunista Matheus Leitão, da Veja. Eládio é pai do governador do Acre, Gladson Cameli (PP).