Prisão de cantor, recorde de frio no Acre e prisão por estupro; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Após prisão por não pagar pensão, família de Hangel Borges faz vaquinha para ajudar o cantor

Após a prisão de Hangel Borges, na última sexta-feira (24), por falta de pagamento de pensão, familiares e amigos do cantor iniciaram uma campanha na internet para levantar fundos e conseguir pagar a dívida.

Bocalom anuncia a convocação de quase 600 aprovados em concursos da Prefeitura

A prefeitura de Rio Branco homologou nesta segunda-feira (27) o concurso público de edital nº 001/2024, e anunciou a como convocação de 419 profissionais.

TERÇA-FEIRA

Juh Vellegas sofre acidente de carro e é levada para o Pronto-Socorro de Rio Branco

A influenciadora digital Juh Vellegas, 30 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (28), na Rua Santa Maria, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

Acusado de estuprar duas irmãs, técnico é preso durante plantão na Maternidade

O técnico de enfermagem identificado pelas iniciais F.S.A., de 55 anos, foi preso na noite do último domingo (26) durante a troca de plantão na Maternidade de Rio Branco, acusado pelo estupro de duas irmãs.

QUARTA-FEIRA

Com 11,8ºC, Acre registra novo recorde de frio durante a madrugada; veja situação por município

A terceira e mais forte onda de frio chegou ao Acre no último sábado (25) e se intensificou no decorrer desta semana, fazendo com que o estado registrasse a menor temperatura de 2024, até aqui.

Governo confirma que aumento de salário previsto para junho poderá ser adiado; entenda

O governo do Acre havia informado no início deste mês que a segunda parcela do Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%, seria concedido no final de junho deste ano.

QUINTA-FEIRA

Com ‘sexo masculino’ no SUS, blogueira acreana vive constrangimento durante exame e pede ajuda na web

A influenciadora Edmirk Herculano, conhecida pelo perfil Mamãe Coruja, publicou um vídeo nesta quarta-feira (29), dando detalhes sobre uma situação vivida ao realizar um exame em uma Unidade de Saúde em Rio Branco (AC).

Pai de vítima de queda de avião critica atraso no traslado do corpo: ‘Tratada como mercadoria’

Manoel da Rocha Neto, pai de Amélia Cristina Marques, terceira vítima fatal da queda do avião em Manoel Urbano, no interior do Acre, manifestou indignação com o tratamento dado pela funerária Morada da Paz após o falecimento de sua filha.

SEXTA-FEIRA

Dupla é condenada a 39 anos de prisão por sequestro e morte de mulher no interior do Acre

Após julgamento na Vara Única Criminal de Mâncio Lima, na última quinta-feira (30), a Justiça condenou Gleison Souza do Nascimento e Moisés Duarte Bezerra a 39 anos de prisão pelo sequestro e morte de Genagila Nascimento de Lima, de 26 anos, em setembro de 2021, no município de Mâncio Lima.

Caso Rhuan: há 5 anos, menino do Acre era esquartejado e colocado dentro da própria mochila pela mãe e madrasta

Há exatos 5 anos, em 31 de maio de 2019, o menino Rhuan Maycon da Silva Castro, de apenas 9 anos, foi esfaqueado, esquartejado e teve partes do corpo assadas em uma churrasqueira pela própria mãe, Rosana Auri da Silva Cândido, na época com 27 anos, e pela companheira dela, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno, na época com 28 anos.