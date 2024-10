Queda de avião que matou 12 pessoas no Acre completa um ano nesta terça; relembre

Neste dia 29 de outubro de 2024, o acidente aéreo que matou 12 pessoas em Rio Branco completa um ano. O acidente é considerado o terceiro maior da história do Acre.

Em uma manhã de domingo, no dia 29 de outubro de 2023, um avião de pequeno porte caiu próximo ao Aeroporto de Rio Branco. O Cesna Caravan, com prefixo PT-MEE, caiu cerca de 1800 metros depois da cabeceira da pista do aeroporto, em uma região de mata fechada próximo a uma fazenda, às margens da BR-364.

Estavam a bordo doze passageiros, incluindo o bebê no colo de sua mãe, e dois tripulantes, sendo o piloto e o copiloto, e o Governo do Acre confirmou a morte de todos. O voo decolou de Rio Branco às 7h20 e caiu por volta das 7h21, segundo a empresa responsável e o aeroporto.

O avião viajava com destino ao município de Eurinepé, no Amazonas (AM). Porém, fariam uma parada em Envira. Várias viaturas do Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC) se deslocaram para o local do acidente.

O município de Envira decretou luto oficial de três dias após a morte de quatro habitantes da cidade, que estavam na aeronave. Entre eles, estão dois empresários, uma servidora pública e uma outra mulher. Já os outros seis passageiros eram de Eirunepé.

Força-tarefa do IML e repercussão nacional

Uma força-tarefa foi iniciada pelo Instituto Médico Legal na remoção dos corpos e na identificação, que deve ser realizada a partir de exames de DNA.

O acidente ganhou repercussão nacional e foi destaque no programa Fantástico, um dos mais importantes do país.

Na reportagem, o jornal explicou que a queda causou um incêndio. Foi necessário 3 horas para que os bombeiros conseguisse conter as chamas, em uma área de difícil acesso.

Uma das maiores tragédias do mundo em 2023

Um levantamento do site Aviation Safety Network, divulgado pelo Valor Econômico, apontou que o Acre teve o terceiro acidente com mais mortes no mundo todo em 2023.

Investigações

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) a investigação sobre o acidente está 55% desenvolvida. De acordo com o reporte intermediário disponível no painel, a investigação está em desenvolvimento, com coleta de dados referentes ao componentes e sistemas da aeronave.

Além disso, estão sendo levantadas informações sobre a manutenção e histórico de reparos do avião.

Relembre as vítimas:

Passageiros

Alexander Bezzerra

Francisco Eulimar

Ana Paula Melo

Raimundo Nonato Melo

José Maria Epifanio

Antonio Matos

Antonia Elizângela

Edineia de Lima

Clara Maria Monteiro

Tripulantes