Morte de Rodrigo Pires, Covid avançando no Acre e calendário de feriados; veja as mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA

Abastecimento de água em Rio Branco é paralisado nesta segunda-feira; veja bairros afetados

A prefeitura de Rio Branco informou nesta segunda-feira (16) sobre a paralisação total do sistema de abastecimento de água em alguns bairros do município. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Suspeito de matar fundador de facção em frente à delegacia no Acre é preso em hotel de Goiânia

Uma ação conjunta das Polícias Civil do Acre e Goiás, e Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizada no último domingo (15), culminou na prisão de B.A., suspeito pela morte de Geremias Lima de Souza, que ocorreu no conjunto habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

Vídeo mostra momento que piloto que caiu com avião em rio no Acre é preso com quase 500 kg de drogas

Um vídeo em enviado com exclusividade ao ContilNet mostra o momento em que o piloto Wesley Evangelista Lopes, de 39 anos, é preso em flagrante transportando quase 450 quilos de cocaína. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Polícia apreende maior carga de produtos de marcas luxuosas, avaliada em R$ 10 milhões

No último dia 13 de dezembro, uma operação do Gefron apreendeu a maior carga de descaminho da história do Acre, em uma abordagem na BR-364, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

EXCLUSIVO: provas do concurso da Educação serão reaplicadas em abril; veja data

O governador Gladson Cameli disse em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, nesta quarta-feira (18), que já tem data definida para reaplicação das provas do concurso da Educação. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Em apenas uma semana, casos de COVID aumentam 426% em Rio Branco; Saúde emite alerta

No último dia 16 de dezembro, segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Rio Branco, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), com base na situação epidemiológica emitiu uma nota de alerta, informando sobre um aumento significativo dos casos confirmados de COVID- 19. De uma semana (SE 49) para a outra (SE 50), houve um aumento de 426%. O ContilNet teve acesso a nota divulgada pela pasta. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

URGENTE: empresário Rodrigo Pires morre em trágico acidente na AC-40

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (18). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Mulher fica nua, tenta seduzir homem, mas é rejeitada em praça pública no interior do Acre

Uma mulher, ainda não identificada, ficou nua e foi rejeitada por um homem na tarde desta quarta-feira (18), em uma praça no município de Tarauacá, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Governo divulga calendário completo de feriados e pontos facultativos em 2025; confira

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (20) o Governo definiu todos os feriados e pontos facultativos de 2025. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Após acidente trágico, IML aponta causa da morte do empresário Rodrigo Pires; veja detalhes

A morte do empresário Rodrigo Pires, de 36 anos, após um acidente grave na BR-317, entre Capixaba e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (19), causou comoção em todo o Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!