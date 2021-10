Neymar envia vídeo à acreana, concurso, vendedor do AC sendo humilhado e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Processo seletivo da Funai tem 91 vagas para o Acre; confira tudo sobre o certame

O processo seletivo para temporários da Fundação Nacional do Índio (Funai) teve, nesta segunda-feira (25), distribuição de vagas por local publicada. De acordo com divulgação, são 91 vagas para o Acre. As unidades de lotação foram divulgadas no Diário Oficial da União e, segundo a Portaria, há vagas previstas para oito estados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

VÍDEO: Vendedor do Carrefour humilhado por gerente enquanto limpa chão no MS é acreano

Há quatro anos, Pedro Henrique Monteiro da Silva, 23 anos, saiu do Acre para tentar ganhar a vida em Campo Grande. Nesta segunda-feira (25), sua saga ganhou um capítulo não tão agradável: um vídeo dele, sendo humilhado pelo gerente de uma famosa rede de supermercados, viralizou nas redes e ganhou manchete nos principais sites de notícias do Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Policial civil é investigado por estupro de adolescente indígena e outra menor em cela de delegacia no Acre

A Polícia Civil decidiu abrir um processo administrativo-disciplinar contra o policial de iniciais R.A.D.S.F., acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente indígena e outra jovem também menor de idade enquanto as duas estavam apreendidas e custodiadas em uma das celas da delegacia de polícia do município de Epitaciolândia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Empresa que gerencia abastecimento da frota do Governo no Acre estaria superfaturando valores, diz denúncia

Segundo o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), seu gabinete recebeu um dossiê com uma séria denúncia contra uma empresa contratada pelo Governo do Acre: a empresa MaxiFrota, detentora de um contrato de gestão de abastecimento com o executivo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo transfere feriado para sexta e decreta ponto facultativo na segunda; saiba o que abre e fecha

O Governo do Estado já decidiu que o feriado de quinta-feira (28), que é o Dia do Servidor Público, será transferido para sexta-feira (29). Todos os órgãos públicos funcionam normalmente até esta quinta, mas paralisam suas atividades na sexta, com exceção dos hospitais e delegacias, que são serviços de urgência. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Operação: 100 agentes vão às ruas no AC e mais 3 estados e prendem 84 pessoas

Um grupo de pelo menos 100 policiais e delegados de Polícia Civil em Rio Branco e em outros municípios do Acre e em mais três estados da Federação cumpriam, nas últimas horas, pelo menos 95 mandados judiciais de busca, apreensão e prisões. Trata-se da segunda fase da chamada “Operação Garoa”, que combate ação de grupos criminosos que agem no cometimento de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e crimes correlatos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Empresário reage assalto e mata suspeito com tiro no peito em Rio Branco

Raimundo Nonato da Silva Maia, de 19 anos, foi morto com um tiro na manhã desta quarta-feira (28). Ele é suspeito de tentar roubar a Casa das Bombas, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Exclusivo: secretário de Fazenda assumirá Casa Civil na próxima semana

O contador Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier, atual secretário de Fazenda do Estado, está de malas prontas para assumir outra importante pasta no Governo Cameli. Grandidier será o novo secretário da Casa Civil a partir da próxima semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Gladson e governadores brasileiros congelam imposto por 90 dias para impedir novo aumento de combustível

O governador Gladson Cameli acompanhou a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de congelar por 90 dias o valor do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para impedir um novo aumento nos valores dos combustíveis. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Bombando! Blogueira acreana recebe vídeo de Neymar, compartilha emoção na web e enlouquece internautas; assista

Um dos jogadores mais conhecidos do mundo, o atacante da seleção brasileira de futebol, Neymar Júnior, gravou um vídeo nesta sexta-feira (29), para parabenizar a digital influencer Jéssica Ingrede. CONFIRA NA ÍNTEGRA.