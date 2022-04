Secretários de Gladson exonerados, tiroteio em festa e noite de terror no AC; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Os assuntos que repercutiram nas nossas mais variadas categorias estão disponíveis na nossa retrospectiva semanal completa. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Postulante ao Governo do Acre convida Joaquim Barbosa para eleições presidenciais e ex-ministro responde

É absolutamente comum os cenários que se desenham em Brasília alterarem – pouco ou muito – os cenários no Acre. O caminho inverso é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Uma conversa despretensiosa de David Hall, pré-candidato ao Governo do Acre pelo Agir, pode colocar em contato o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e a executiva nacional do seu partido, na pessoa do presidente Daniel Tourinho. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

VÍDEO: homem atira no peito de outro em casa noturna de Rio Branco; assista

Um vídeo gravado dentro da casa noturna Miami Night Pub, na madrugada deste sábado (27), mostra o exato momento que um criminoso dispara contra Antônio Carlos Ferreira da Silva, 32 anos, que acaba ferido com um tiro no peito, após uma briga generalizada dentro da Boate, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Terror em Rio Branco: noite é marcada por invasão, assaltos e vários tiroteios

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento que membros de uma facção criminosa efetuaram disparos no Residencial Rosa Linda, na noite desta segunda-feira (28), na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Exclusivo: em reunião com novo chefe da Casa Civil, Gladson diz que Marcio Bittar será seu sucessor

Durante agendas governamentais que discutem as novas composições dos altos escalões do Governo do Acre no período que antecede as Eleições 2022, o governador Gladson Cameli deixou escapar, com exclusividade, que ambiciona uma transição e que o senador Marcio Bittar (UB-AC) poderá disputar, em próximas eleições, o Governo do Acre com seu apoio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Conheça os secretários de Gladson que devem se afastar dos cargos para disputar eleições

O Governo do Acre deve divulgar até o próximo dia 31 de março, no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de secretários que serão desligados de seus cargos para disputarem as eleições de 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Homem é morto com um tiro na cabeça enquanto pedia comida em Rio Branco

O jovem Fábio Farias de Araújo foi morto com seus tiros na cabeça, na noite desta quarta-feira (30), na rua Major Mendonça Lima, no bairro Santa Helena, na região da Vila Acre, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Governo decide estender auxílio alimentação para todos os servidores públicos do Acre

O governo do Acre decidiu em acordo com os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) extender o auxílio alimentação para todos os funcionários públicos do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Advogado de Sena Madureira é encontrado morto em sua residência; polícia é acionada

O advogado senamadureirense Arthur Brana, de 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (31). O corpo foi encontrado pelo pai da vítima, o professor João Brana, que acionou imediatamente a polícia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Aos 45 do segundo tempo, grupo governista oferece CECs para cooptar candidaturas

Tem coisa que nem mesmo o governador Gladson Cameli sabe, mas os ouvidos palacianos me contam. Informações de uma segura fonte dão conta da existência de um grupo, dentro do Palácio Rio Branco, que está cooptando candidaturas e oferecendo, em troca, cargos comissionados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Diário Oficial traz exonerações de secretários de Gladson que devem disputar as eleições

Como o ContilNet adiantou ainda nesta semana, saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1) a exoneração de alguns secretários do governador Gladson Cameli que vão disputar as eleições de 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.