Covid-19 no AC: retrospectiva relembra variantes, 1 milhão de vacinas aplicadas e mais de 1800 vidas ceifadas

O cenário epidemiológico da covid-19 em todo Acre, durante o ano de 2021, foi marcado por diversos acontecimentos que, por um lado desesperaram a população e por outro trouxeram esperança.

Nos primeiros meses, os acreanos enfrentaram um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS), com a superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e um considerável aumento no índice de mortes causadas pela covid-19. Já no segundo semestre, o número de óbitos e a ocupação de leitos reduziram, significativamente.

2021 também ficará como um ponto marcante da história do Estado. A imunização de pessoas contra o vírus foi uma grande conquista dos acreanos. Mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas.

O ContilNet preparou para você a retrospectiva especial da Covid-19, com os principais acontecimentos de uma das categorias que mais repercutiram no nosso site. Confira!

JANEIRO

Primeiros vacinados contra a covid-19, funcionária pública morre no Into após parto, cancelamento do carnaval e toque de recolher

Os primeiros vacinados contra a covid-19 no Acre, no dia 20 de janeiro de 2021, em uma solenidade especial que aconteceu no Pronto-Socorro de Rio Branco, foram: Maria, José, Elza e Raimunda. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma agente comunitária de saúde de Plácido de Castro, morreu na noite do dia 20 de janeiro, no Instituto de Traumatologia do Acre (Into), após dar à luz a um bebê que nasceu com 6 meses de gestação. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli cumpriu a promessa de decretar medidas preventivas mais drásticas no Acre. Na coletiva de imprensa promovida pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, no último dia 22, ele decidiu pelo toque de recolher das 22 h às 6 h, além do cancelamento do carnaval. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

FEVEREIRO

Governo anuncia colapso no SUS, morre primeira pessoa imunizada contra o vírus e esposa de coronel é acusada de furar fila da vacina

O governador Gladson Cameli declarou no dia 4 de fevereiro, durante reunião com a bancada federal, que o sistema de saúde do Acre entraria em colapso, como ocorreu no Amazonas e em Rondônia por conta do alto número de casos e mortes pelo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O cacique Fernando Rosas Katukina, de 56 anos, liderança política do Povo Noke Koi da Terra Indígena Katukina do rio Campinas, morreu vítima da covid-19 na madrugada do dia 1 de fevereiro, em Cruzeiro do Sul, após ter sido vacinado contra o vírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

MARÇO

Toque de recolher no Acre, policial morre depois de perder a mãe e o irmão para a covid-19 e Gladson é infectado

Em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 25 de março, o governador Gladson Cameli coloca novas medidas restritivas, excepcionais e temporárias para conter o agravamento da situação epidemiológica da Covid-19, entre elas o lockdown. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O agente penitenciário Antônio Sérgio Silveira de Lima, de 52 anos, faleceu no dia 1 de março, por volta das 18h30h, em Rio Branco, vítima da covid-19. Antônio, que não tinha nenhuma comorbidade, era irmão do policial rodoviário federal Peregrino José de Lima, de 53 anos, que também faleceu com complicações da doença, no último dia 3 de janeiro. A mãe dos dois, a aposentada Josefa Silveira, de 81 anos, também foi uma das vítimas fatais do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) confirmou nos primeiros dias de março que o governador Gladson Cameli foi infectado com a covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

ABRIL

Governo anuncia fim de ‘lockdown’ aos fins de semana, variantes confirmadas no Acre e médico da linha de frente morre vítima da covid-19

“Vou tirar essa palavra do meu vocabulário “, disse o governador Gladson Cameli no último dia 7 sobre o termo lockdown, durante o início da vacinação dos profissionais da Segurança Pública no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou que duas novas variantes do coronavírus chegaram ao Acre, a P.1 e P.2. A primeira foi identificada em Manaus, e a segunda no Rio de Janeiro, pela primeira vez. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O médico acreano Rigleison de Souza Pereira Filho, de 48 anos, morreu no dia 25, no interior do Paraná, onde atuava na linha de frente no combate a covid-19 e foi infectado pelo vírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

MAIO

Comércio, bares e restaurantes têm novas regras para funcionar; morre Brito da Pop Show; e outros 10 óbitos por covid em 24 horas

O governo do Acre editou um novo decreto de medidas restritivas, excepcionais e temporárias para o combate à pandemia de Covid-19 relacionado à abertura de estabelecimentos comerciais e que revoga as medidas antes impostas pelo decreto 8.748. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O empresário Amilton Batista Brito, mais conhecido como Brito da Pop Show, de 57 anos, faleceu no último dia 11 de maio, na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Dez notificações de óbitos foram registradas no dia 8 de maio, sendo 7 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 subisse para 1.585 em todo o estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

JUNHO

AC inicia imunização de pessoas a partir de 18 anos, redução de 60% no número de novas mortes por Covid-19 e enfermeiro da linha de frente morre



O Acre recebeu do Governo Federal um novo lote de vacinas contra o coronavírus com 48.250 doses. Todos os imunizantes são da Astrazeneca, de Oxford. A nova remessa chegou em um voo comercial no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por volta das 14 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Do dia 1 de junho de 2021 até o último do mês (30), a Secretaria de Saúde (Sesacre) notificou 2.975 casos de coronavírus em todo o Estado e 69 vítimas fatais da doença. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morreu na madrugada do dia 2, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, o enfermeiro Clairton Lima, de 50 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

JULHO

Acre inicia vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, casos confirmados da variante Gama e Governo estuda realização da ExpoAcre

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. Adolescentes com comorbidades foram os primeiros imunizados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou que o Acre registrou mais de 60 casos da variante Gama do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo do Estado chegou a definir uma data para a 48ª edição da Feira de Exposição Agropecuária do Acre (Expoacre) e aguardou apenas a aprovação do Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 para realização do evento. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

AGOSTO

Idoso e filho infectados com variante Delta no AC, idoso é encontrado com covid-19 após ficar isolado por mais de 20 anos e aeroportos exigem teste e carteira de vacinação

O filho do idoso de 86 anos que foi internado no Instituto de Traumatologia do Acre (Into) após ser diagnosticado com Covid-19, também testou positivo para a doença. O mais grave na situação, é que o senhor, que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) havia testado positivo para a variante Delta e a trouxe do Rio de Janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma equipe do Governo do Estado realizou uma operação em agosto, no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg), interior do Acre, onde localizou o acreano Gildo da Silva Conceição. Isolado dos centros urbanos há pelo menos 20 anos, morando sozinho em uma casa de palha e paxiúba, o idoso de idade não revelada havia sido infectado pela covid-19, mas estava se recuperando bem. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo estudou a possibilidade de exigir a carteira de vacinação e teste para Covid-19 nos aeroportos do Acre para evitar a proliferação do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SETEMBRO

Ministério da Saúde interdita lote de vacina contra Covid-19, AC volta a registrar morte pela doença e mais casos da variante delta são notificados

O Ministério da Saúde publicou uma nota pedindo a estados que suspendam a distribuição de lotes com doses da vacina Coronavac que foram envasadas no laboratório não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Acre encontrava-se na lista. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma notificação de óbito foi registrada no dia 7 de setembro, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 subisse para 1.815 em todo o estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informou que recebeu do Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA), o resultado dos exames dos 15 casos supostos de Covid-19 da linhagem Delta, no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

OUTUBRO

Retorno às aulas presenciais, ameaça de greve na Saúde e parte do Acre regride para bandeira amarela

No primeiro dia do mês, o governador do Acre, Gladson Cameli, publicou no Diário Oficial do Acre algumas tratativas a respeito de como funcionará a retomada das atividades presenciais nas escolas do estado, que já começa na próxima segunda-feira. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Saiu do Diário Oficial do Estado uma convocação de assembleia para os profissionais membros do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac). De acordo com chamamento, algumas das pautas eram: apresentação da Agenda de negociação com o governo; deliberação sobre deflagração de greve; além de informe sobre a situação dos servidores ‘irregulares’. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Sena Madureira e todos os outros municípios que compõem o Baixo Acre regrediram da bandeira verde para a amarela na nova classificação de risco divulgada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

NOVEMBRO

Acre anuncia aplicação da dose de reforço, passaporte da vacina e servidores da Saúde anunciam greve

O Acre anunciou o início da aplicação de doses de reforço contra a covid-19 em pessoas a partir dos 18 anos e sem comorbidades, de acordo com determinação do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira (16). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado um decreto que institui o “passaporte sanitário”. Com o decreto, passa a ser obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para a entrada a eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 100 pessoas, com ou sem assento. Os setores e as atividades obrigadas a exigir o comprovante de vacinação deverão estender a exigência a seus funcionários. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os servidores decidiram, por unanimidade, deflagrar uma greve no dia 25 de novembro, como prometeram há algumas semanas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

DEZEMBRO

Acre chega a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra Covid-19, Estado não vai exigir receita médica para imunizar crianças e redução no número de mortes

O Estado do Acre atingiu mais um recorde de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de vacinação em meados de fevereiro de 2021: a marca de 1 milhão de doses aplicadas. Os dados do Monitoramento de Doses Aplicadas do Portal de Transparência do Estado do Acre, atualizado nesta sexta-feira (3), indicam que 1.009.159 doses foram aplicadas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do qual o Acre faz parte, decidiu que não vai seguir a orientação do Ministério da Saúde sobre exigir receita médica para vacinar crianças contra a covid-19. CONFIRNA ÍNTEGRA.

Quando se trata do índice de mortes pela doença, a notícia é para se comemorar. Três óbitos foram contabilizados em um mês. No mês anterior, sete pessoas morreram. A redução é de 57%. CONFIRA NA ÍNTEGRA.