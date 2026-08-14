Acreano preso em Goiás, CNH Social e mais: veja as mais lidas da semana

Motorista transforma carro da BYD em protesto contra falta de peças
Um motorista transformou o próprio carro da BYD em um painel de protesto para manifestar insatisfação com a montadora. O veículo foi filmado enquanto circulava por uma avenida e chamou a atenção de condutores e pedestres.
Após 52 anos de dedicação, professora encerra trajetória que marcou Sena
Há histórias profissionais que ultrapassam os limites de uma carreira e passam a fazer parte da história de uma cidade. A trajetória da professora aposentada Clícia Ribeiro Pantoja, de 75 anos, é um desses exemplos. Depois de 52 anos dedicados à educação, ela encerra sua caminhada profissional deixando como legado o trabalho desenvolvido em escolas, projetos e instituições que ajudaram a formar gerações de moradores de Sena Madureira.
Suspeito de assassinar idosa no interior do Acre é preso em Goiás
A investigação sobre a morte de Maria Helena de Andrade Fortes, de 60 anos, encontrada sem vida em sua residência, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, ganhou um novo desdobramento com a prisão de um homem apontado como suspeito do crime.
Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco
A nova frota que deve reforçar o transporte coletivo de Rio Branco já está em produção e tem prazo para começar a chegar à capital. O prefeito Alysson Bestene visitou, nesta quarta-feira (12), a fábrica da Caio Induscar, em Botucatu (SP), e acompanhou de perto a fabricação dos veículos que serão destinados ao sistema de transporte da cidade.
Saiu a lista: Detran convoca aprovados na CNH Social no Acre; veja
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, nesta quarta-feira (12), através do Diário Oficial do Estado uma nova convocação de candidatos selecionados para o programa CNH Social, nas modalidades Estudantil e Urbana.
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
O promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Thalles Ferreira, e o juiz do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Caique Cirano Di Paula, se casam nesta terça-feira (11), em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
URGENTE: MPE impugna candidatura de Gladson ao Senado
A Procuradoria Regional Eleitoral no Acre (PRE/AC) ingressou com uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) contra o ex-governador e candidato ao Senado, Gladson Cameli (PP). O órgão defende o indeferimento do pedido com base na Lei da Ficha Suja, apontando a existência de condenação criminal por órgão colegiado.
Após morte de mulher em academia, médico alerta para sinais de emergência
A morte de Raimunda Osório, que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em uma academia de Cruzeiro do Sul, chamou atenção para a importância de observar sinais apresentados pelo corpo antes e durante a prática de exercícios físicos.
EUA enviam representantes ao Acre para conhecer atuação das forças na fronteira
Representantes da Embaixada dos Estados Unidos estiveram no Acre para conhecer de perto como as forças de segurança atuam nas regiões de fronteira com a Bolívia e o Peru. A agenda incluiu visitas a bases policiais, áreas de fronteira e reuniões para apresentação das estratégias adotadas no enfrentamento à criminalidade.
Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre
Morreu na madrugada desta segunda-feira (10) o engenheiro-agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre, Amauri Siviero. Ele faleceu após um longo tratamento contra o câncer.