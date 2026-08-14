Acreano preso em Goiás, CNH Social e mais: veja as mais lidas da semana

Um motorista transformou o próprio carro da BYD em um painel de protesto para manifestar insatisfação com a montadora. O veículo foi filmado enquanto circulava por uma avenida e chamou a atenção de condutores e pedestres.

Há histórias profissionais que ultrapassam os limites de uma carreira e passam a fazer parte da história de uma cidade. A trajetória da professora aposentada Clícia Ribeiro Pantoja, de 75 anos, é um desses exemplos. Depois de 52 anos dedicados à educação, ela encerra sua caminhada profissional deixando como legado o trabalho desenvolvido em escolas, projetos e instituições que ajudaram a formar gerações de moradores de Sena Madureira.