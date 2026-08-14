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Acreano preso em Goiás, CNH Social e mais: veja as mais lidas da semana

Concurso, polícia, política, cotidiano e mais: veja as mais lidas da semana no ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Detran prorroga inscrições da CNH Social para mulheres vítimas de violência
CNH Social | Foto: Reprodução
Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

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Motorista transforma carro da BYD em protesto contra falta de peças

Motorista transforma carro da BYD em protesto contra falta de peças

Frases foram escritas por todo o carro/Foto: Reprodução

Um motorista transformou o próprio carro da BYD em um painel de protesto para manifestar insatisfação com a montadora. O veículo foi filmado enquanto circulava por uma avenida e chamou a atenção de condutores e pedestres.

Após 52 anos de dedicação, professora encerra trajetória que marcou Sena

Após 52 anos de dedicação, professora encerra trajetória que marcou Sena

Clícia Ribeiro Pantoja/Foto: ContilNet

Há histórias profissionais que ultrapassam os limites de uma carreira e passam a fazer parte da história de uma cidade. A trajetória da professora aposentada Clícia Ribeiro Pantoja, de 75 anos, é um desses exemplos. Depois de 52 anos dedicados à educação, ela encerra sua caminhada profissional deixando como legado o trabalho desenvolvido em escolas, projetos e instituições que ajudaram a formar gerações de moradores de Sena Madureira.

Suspeito de assassinar idosa no interior do Acre é preso em Goiás

A idosa foi encontrada morta no dia 15 de julho de 2026

A idosa foi encontrada morta no dia 15 de julho de 2026 | Foto: Reprodução

A investigação sobre a morte de Maria Helena de Andrade Fortes, de 60 anos, encontrada sem vida em sua residência, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, ganhou um novo desdobramento com a prisão de um homem apontado como suspeito do crime.

Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco

Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco

Segundo o prefeito, a proposta é que os novos veículos ofereçam melhores condições aos passageiros — Foto: Reprodução

A nova frota que deve reforçar o transporte coletivo de Rio Branco já está em produção e tem prazo para começar a chegar à capital. O prefeito Alysson Bestene visitou, nesta quarta-feira (12), a fábrica da Caio Induscar, em Botucatu (SP), e acompanhou de perto a fabricação dos veículos que serão destinados ao sistema de transporte da cidade.

Saiu a lista: Detran convoca aprovados na CNH Social no Acre; veja

Saiu a lista: Detran convoca aprovados na CNH Social no Acre; veja

Descumprimento de qualquer uma das etapas pode resultar na perda da vaga/ Foto: Renato Beiruth/DetranAC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, nesta quarta-feira (12), através do Diário Oficial do Estado uma nova convocação de candidatos selecionados para o programa CNH Social, nas modalidades Estudantil e Urbana.

Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

O promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Thalles Ferreira, e o juiz do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Caique Cirano Di Paula, se casam nesta terça-feira (11), em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

URGENTE: MPE impugna candidatura de Gladson ao Senado

URGENTE: MPE impugna candidatura de Gladson ao Senado

Gladson é ex-governador do Acre/Foto: Reprodução

A Procuradoria Regional Eleitoral no Acre (PRE/AC) ingressou com uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) contra o ex-governador e candidato ao Senado, Gladson Cameli (PP). O órgão defende o indeferimento do pedido com base na Lei da Ficha Suja, apontando a existência de condenação criminal por órgão colegiado.

Após morte de mulher em academia, médico alerta para sinais de emergência

Após morte de mulher em academia, médico alerta para sinais de emergência

A morte de Raimunda Osório, que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em uma academia de Cruzeiro do Sul, chamou atenção para a importância de observar sinais apresentados pelo corpo antes e durante a prática de exercícios físicos.

EUA enviam representantes ao Acre para conhecer atuação das forças na fronteira

EUA enviam representantes ao Acre para conhecer atuação das forças na fronteira

Agenda também levou os representantes americanos a áreas de fronteira nos municípios de Capixaba e Brasileia — Foto: Reprodução

Representantes da Embaixada dos Estados Unidos estiveram no Acre para conhecer de perto como as forças de segurança atuam nas regiões de fronteira com a Bolívia e o Peru. A agenda incluiu visitas a bases policiais, áreas de fronteira e reuniões para apresentação das estratégias adotadas no enfrentamento à criminalidade.

Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre

Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre

Pesquisador da Embrapa Acre desde 1994, Amauri construiu uma trajetória acadêmica e profissional de impacto — Foto: Reprodução

Morreu na madrugada desta segunda-feira (10) o engenheiro-agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre, Amauri Siviero. Ele faleceu após um longo tratamento contra o câncer.

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