Mike Tyson perdeu tigre “de estimação” após felino tentar comer cachorro do vizinho

O ex-empresário de Mike Tyson, Shelly Finkel, que agenciou o ex-lutador até 2005, relembrou sua história favorita com o lendário pugilista. O ex-boxeador perdeu seu famoso tigre de bengala branco após o felino tentar comer cachorro do vizinho. A ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) retirou o animal do ex-atleta, que não tinha permissão para manter gatos em cativeiro.

“Sua casa ficava entre duas casas em Las Vegas. E do lado direito, de frente para a rua, estava um famoso artista de Las Vegas. E do lado esquerdo estava um empresário que tinha alguns cachorros. Mike decidiu passear com um de seus tigres de Bengala, ele está passeando com o tigre, e o tigre viu o cachorro e escala a parede para ir comer o cachorro”, relembrou em entrevista a SunSport. O ex-empresário também recordou a reação inusitada de Mike Tyson. “O homem está olhando pela janela e vê um tigre vindo por cima do muro para tentar comer seu cachorro e Mike o puxa para baixo. Ele o tira da cerca e naquela noite Mike me liga e diz: ‘Shelly, a ASPCA está aqui, não tenho permissão para manter gatos em cativeiro, como você acha que eles descobriram?’”, disse. “Eu disse: ‘Como você acha que eles descobriram? Seu vizinho o vê vindo por cima do muro para comer seu cachorro. Como você acha que eles descobriram?’ Essa para mim foi minha história favorita com Mike”, recordou. Relação entre Mike Tyson e tigres Estima-se que Mike Tyson teve três tigres ao todo, custando mais de 50 mil euros cada. A lenda do boxe foi convencida a comprar o gato selvagem depois de sair da prisão em 1995, após um período de três anos na cadeia.