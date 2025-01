Posseiro é encontrado morto em fazenda de empresário do Acre, envolvida em disputa de terra

O constante clima de conflito parece ter ganhado um novo desfecho na fazenda Polatina, pertencente ao pecuarista Sidney Zamora. Na madrugada desta quarta-feira (29), um posseiro conhecido como “Jacozinho” foi encontrado morto dentro da propriedade.

Segundo informações do site O Seringal, o homem teria saído de casa no último domingo (26) para quebrar castanha. Ele foi encontrado sem vida por um amigo, que entrou em contato com as lideranças dos posseiros, em Rio Branco.

O conflito pela terra envolve o pecuarista Sidney Zamora e pouco mais de 200 famílias da comunidade Marielle Franco e tem ganhado repercussão ao longo dos últimos anos.

Líderes dos posseiros reivindicam a presença da Polícia Federal na propriedade para apurar as circunstâncias da morte.

Em 2024, o pecuarista Sidney Zamora, pai, chegou a ser alvo de operações policiais, com buscas e apreensões solicitadas pela Justiça Federal em seu apartamento. Já o seu filho, teve ordem de prisão decretada.