Organização do Miss Universo Rio Branco se pronuncia após polêmica com modelo acreana; veja detalhes

A recente denúncia de agressão de Guilheny Abramoski, eleita Miss Universo Rio Branco 2023, contra seu companheiro, Nasser Chami, ganhou destaque na imprensa acreana e gerou repercussão no concurso estadual. Guilheny acusou Nasser de agressões físicas e psicológicas, incluindo socos no rosto, cabeça e couro cabeludo, além de um profundo abalo psicológico.

Em resposta ao polêmico caso, a coordenação do concurso Miss Universo Acre se manifestou em entrevista ao ContilNet na tarde desta terça-feira (19), destacando seu posicionamento contra qualquer forma de violência. Alex Thomas, coordenador atual do concurso, declarou à Coluna Douglas Richer: “O concurso se solidariza com a Miss Universo Rio Branco e é contra qualquer violência contra a mulher”, enfatizando o apoio à modelo e o compromisso da organização com a proteção das mulheres.

A agressão e a subsequente prisão de Nasser Chami chamaram atenção para a gravidade da violência doméstica, além de abrir um diálogo sobre a importância do apoio às vítimas. A coordenação do concurso reiterou que está ao lado de Guilheny neste momento difícil, reforçando que atitudes como essa não têm lugar na sociedade.