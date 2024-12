Homem é espancado a ripadas por “amigo” após negar convites para tomar cachaça

Jair Roberto da Silva, 54 anos, foi vítima de agressão física por golpes de ripa na manhã desta terça-feira (3), na invasão do Panorama, na região do São Francisco, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jair estava em casa e, há cerca de três dias, um homem identificado como “Carimbó” vinha insistindo para que a vítima bebesse cachaça com ele. Após a vítima negar o convite, Carimbó ficou irritado e, de posse de uma ripa, desferiu vários golpes contra Jair, que acabou com o braço quebrado ao tentar se defender. Após a agressão, Carimbó fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Jair ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele foi considerado estável.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram as características do agressor e realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.