Acreana está em coma na UTI após sofrer grave acidente em MG; esposo morreu na mesma hora

No último final de semana, precisamente no sábado (10), a acreana Maria das Dores, 39 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na BR-153, região de Monte Alegre, Minas Gerais. Ela viajava na companhia do esposo identificado até o momento como Marcelo, que trabalhava em uma empresa de elevador.

Conforme informações da imprensa de Minas Gerais, Marcelo morreu instantaneamente. A acreana, por sua vez, conseguiu sobreviver, mas está em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Maria das Dores tem familiares em Sena Madureira, porém, residia há vários anos em Rio Branco. Ela não tem nenhum parente em Minas Gerais e está sendo acompanhada por uma assistente social.

Familiares estão se mobilizando para viajar ao Estado Mineiro e acompanhar de perto a situação da vítima.