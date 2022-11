Michel Teló confirma separação ao expor chifre e desabafa sobre traição: “Triste”

Juntos desde 2014, Michel Teló e Thaís Ferzona formavam um dos casais mais populares e amados por todo o Brasil. Em suma, isso se dá graças as livres e públicas declarações e exposições de afetuosidade que ocorriam em suas redes sociais. Juntos, o casal teve uma filha, Melinda, que atualmente tem 5 anos de idade, e um filho, Teodoro, com 4 anos.

O casal se conheceu no carnaval do Rio de Janeiro e, segundo eles, foi amor à primeira vista. “Deus me deu esse presente, eu cruzei com o Michel em uma cena de novela. Sabe aquele esbarrão? Ele estava vindo e estava indo”, contou Thaís.

No entanto, as relações amorosas do cantor nem sempre se deram tão positivamente. Anteriormente, em 2012, o cantor precisou romper com a dentista Ana Carolina após escândalos de traição.

Juntos de 2008 a 2012, de acordo ao colunista do Metrópoles, Leo Dias, a dentista traiu o cantor com um dos seus ex-namorados, surpreendendo o cantor e todo o Brasil. No entanto, apesar dos boatos das traições, o cantor ainda tentou se manter na relação, mas não teve sucesso.

Anúncio

“Ana Carolina está morando com o pivô da separação. É o primeiro caso na história recente no Brasil em que um artista que estourou na mídia não trai a mulher, mas sim é substituído por outro. Com tanto sucesso, Michel Teló até conseguiu segurar firme o seu casamento, mas não imaginava que Ana Carolina tomaria outro rumo”, contou Léo Dias ao dar a notícia na época.

Michel Teló emite nota sobre a traição

(Foto: Reprodução)

Posteriormente, o artista se posicionou e esclareceu o ocorrido com o seu público:

“Quando me casei, eu achava que fosse para sempre, mas infelizmente, as coisas não aconteceram da nossa maneira. Minha vida é entrega a Deus e ele tem propósitos em nossas vidas. Desejo muita felicidade para a Carol, com quem dividi seis anos de minha vida três de namoro e mais três de casamento. Este será meu único comentário sobre o assunto, espero que respeitem este momento doloroso tanto para mim, como para Carol”, finalizou.