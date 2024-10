Acidente envolvendo carreta provoca incêndio em estrada no interior de Porto Velho

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta ocorreu nesta terça-feira (15), nas proximidades de Extrema, no interior de Porto Velho.

Após a colisão inicial do caminhão, a carreta bateu no veículo, resultando em um incêndio que consumiu ambos os veículos.

Imagens do local mostram momentos de desespero, com pessoas gritando enquanto o fogo se espalhava. A situação foi alarmante, levando a uma mobilização das autoridades para atender a ocorrência e controlar as chamas.

A causa do acidente ainda será investigada pelas autoridades locais.

Veja o vídeo: