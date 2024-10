Prefeitura recolhe mais de 36 toneladas de lixo do Igarapé São Francisco em operação de limpeza

A Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) recolheu cerca de 36 toneladas de lixo do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, capital acreana.

A operação iniciou no último dia 15 de setembro e foram quase 11 km de limpeza, que também incluiu uma parte do Igarapé Batista. Entre o lixo, estavam pneus, lata de cerveja, garrafas pet, carcaças de eletrodomésticos como fogões e geladeiras, e até mesmo resto de materiais de construção.

O diretor de Operações da SMCCI, Anderson Santana, afirmou que faltando pouco menos de 20% do trabalho a ser realizado, já é possível afirmar que houve uma redução no lixo coletado e a conscientização de parte da população em parar de colocar lixo no Igarapé São Francisco.