Barraco em supermercado: homem flagra mulher saindo com ‘tatuado’ e surta em estacionamento no AC

A exposição nas redes sociais é um mundo sem limites. Nesse mundo, anônimos se tornam famosos em questão de segundos após suas fotos e vídeos se tornarem verdadeiros virais na web. Nesta semana, um vídeo chamou atenção dos internautas e já é considerado ‘viral’.

Aparentemente, um homem ‘furioso’ persegue uma mulher no estacionamento de um supermercado de Rio Branco. Ela teria deixado seu carro estacionado para encontrar outra pessoa. No vídeo é possível entender que se trata de um casal, e o homem não aceita o fim do relacionamento.

Em poucas horas publicado no Facebook, o vídeo já registra mais de 17 mil visualizações, mais de 450 curtidas e 391 compartilhamentos.

Os acreanos não economizaram nos comentários, uma internauta comenta: “Ficou feio foi pra ele”. Outra internauta dispara: “Mano, se o próprio cara autor do vídeo fala ‘é por isso que você não me queria mais’ simplesmente significa que ela deu um pé na dele, ele não a aceitou e na cabeça dele acha que é tração, ou seja, esse cara tem problema”. Os comentários não param por ai.

Assista o vídeo na íntegra: