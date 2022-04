Senamadureirense de 16 anos é o 1º colocado na prova objetiva do concurso dos bombeiros: “Emoção”

O jovem senamadureirense Erllen da Silva Brito, de 16 anos, foi o primeiro classificado no resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Corpo de Bombeiros no Acre. O resultado saiu na edição desta sexta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Estudante do terceiro ano de Ensino Médio do Instituto Federal do Acre (Ifac) – campus Sena Madureira -, o adolescente obteve 105 pontos no certame.

Além de não ter a idade mínima de 18 anos exigida para ingressar na carreira militar, Erllen não tem curso superior. Ainda assim, sua aprovação foi motivo de muita emoção e comemoração por parte da família.

O pai de Erllen, Lucicley Brito, disse à reportagem do ContilNet que ficou emocionado com a notícia, assim como o filho, que soube da aprovação quando estava na sala de aula.

“Liguei para ele depois que o deixei na escola e disse ao telefone que era o número 1 do Acre. Ficou muito emocionado e chorou junto comigo. Estamos em festa, orgulhosos e com o coração vibrando”, comentou.

Lucicley afirmou que a experiência fortalece o garoto para conquistar futuramente o seu grande sonho: o de ser policial rodoviário federal.

“Estamos felizes. Não foi dessa vez, mas isso prepara ele para o sonho de ser PRF, que será concretizado com a bênção de Deus. Profetizamos isso na vida dele todos os dias. Erllen é um filho do coração de Deus”, acrescentou.

O estudante também ficou dentro das vagas do concurso Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (Ise), mas não teve condições de assumir pelos mesmos motivos.

Além de estudar para as provas e trabalhos do ensino médio, o senamadureirense está há pelo menos um ano e meio se preparando para concursos, foi o que destacou Lucicley.

“Está há um ano e meio se preparando, estudando, focado. Uma hora o sonho dele será realizado”, finalizou.