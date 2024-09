Ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, visita a Resex Chico Mendes; veja vídeo

A ex-primeira-ministra britânica, Liz Truss, conhecida por seu breve e conturbado mandato no Reino Unido entre setembro e outubro de 2022, realizou uma visita à Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. Durante sua passagem, Truss foi acompanhada por guias e visitantes, demonstrando encantamento com a beleza e a biodiversidade da região.

Liz Truss, que ocupou o cargo de líder do Partido Conservador durante seu curto tempo como primeira-ministra, também já foi ministra do Meio Ambiente em 2014. Na eleição que a sucedeu, Truss obteve 11.217 votos, perdendo para o candidato do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que recebeu 11.847 votos, e é o atual ministro do Reino Unido.

A Resex foi criada em 1990, pouco mais de 1 ano após a morte de Chico Mendes, líder seringueiro assassinado em dezembro de 1988, em Xapuri, a mando de Darly Alves, um grileiro de terras da região. Ela existe há 34 anos e tem uma área total de 970 mil hectares.

Até o momento, os motivos da visita de Truss à reserva ainda não foram revelados, mas mais informações devem ser disponibilizadas em breve.

Veja o vídeo: